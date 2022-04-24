Стало известно о состоянии одесситов, пострадавших от удара ракетой по жилому дому на Таирова (видео)

По состоянию на 24 апреля, на стационарном лечении в городских больницах Одессы находятся 10 человек, пострадавших в результате ракетных обстрелов рашистами 23 апреля. О состоянии раненых рассказал директор одной из одесских больниц Николай Турчин.

По данным медиков, все 10 пациентов сейчас находятся в стабильном состоянии разной степени тяжести. Двоих пациентов уже готовят к выписке. Остальным медики оказывают необходимую помощь, также с пострадавшими работают психологи.

По словам Турчина, основной характер травм – это осколочные ранения, а также ранения, полученные осколками разбитых стекол. Есть и те, кто, спасаясь от пожара, выпрыгнул с верхних этажей на подъездную крышу.



Напомним, в субботу, 23 апреля 2022 года, Одесса подверглась массированному обстрелу. Рашисты выпустили на город 8 ракет.

После попадания ракеты загорелся один из высотных домов. Пострадали мирные жители.

Погибли 8 человек, в том числе 3-х месячная девочка. Порядка двух десятков человек были ранены.

Также стало известно, что ракеты по Одессе запустили с самолетов над Каспием: их наводили беспилотники.