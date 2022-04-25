В доме, куда попала ракета, завершились спасательные работы

Спасатели закончили разбор завалов в ЖК «Тирас», в который 23 апреля попала российская ракета. Теперь в здании проведут экспертизу, чтобы определить, возможно ли отремонтировать дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Чтобы разобрать завала на третьем, четвертом и пятом этажах пострадавшего дома, сотрудникам ГСЧС понадобилось почти два дня.

Вчера, 24 апреля, около семи вечера аварийно-спасательные работы были окончены.

Для проведения поисково-спасательной операции и разборки завалов задействовали 71 единицу техники и 344 человека. От службы спасения – привлекли 28 единиц техники и 161 спасателя.

Ранее сообщалось, что жилой многоэтажный дом в микрорайоне Таирова, куда 23 апреля 2022 угодил вражеский снаряд, возможно удастся восстановить и не признавать его аварийным. Но окончательные выводы сделает экспертиза.

Сейчас на стационарном лечении в городских больницах Одессы находятся 10 человек, пострадавших в результате ракетных обстрелов рашистами 23 апреля. Все они в стабильном состоянии разной степени тяжести.

Напомним, в субботу, 23 апреля 2022 года, Одесса подверглась массированному обстрелу. Рашисты выпустили на город 8 ракет.

После попадания ракеты загорелся один из высотных домов. Пострадали мирные жители.

Погибли 8 человек, в том числе 3-х месячная девочка. Порядка двух десятков человек были ранены.

Также стало известно, что ракеты по Одессе запустили с самолетов над Каспием: их наводили беспилотники.

Фото ГУ ГСЧС Украины в Одесской области