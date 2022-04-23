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Ракеты по Одессе запустили с самолетов над Каспием: их наводили беспилотники

Ракеты по Одессе запустили с самолетов над Каспием: их наводили беспилотники

Крылатые ракеты, которыми 23 апреля обстреляли Одессу, были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 россии из акватории Каспийского моря. Над городом их наводили беспилотники.

Об этом сообщили в воздушном командовании «Юг» Вооруженных сил Украины.

По информации военных сегодня, 23 апреля, с 14.00 до 15.00 группировка противовоздушной обороны оперативного командования «Юг» вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 россии из акватории Каспийского моря.

Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и два БПЛА оперативно-тактического уровня, которые, предположительно, осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия средствам ПВО вооруженных сил Украины.

К сожалению, две ракеты поразили военный объект и еще две — жилые дома.

Ранее сообщалось, что Одесса подверглась массированному ракетному обстрелу.

После попадания ракеты загорелся один из высотных домов. Уже известно о том, что есть жертвы среди мирного населения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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