В Одессе растет число жертв российского обстрела: среди них ребенок (видео)

Число жертв среди одесситов после российского обстрела увеличилось до пяти. Среди них 3-х месячный малыш. Спасатели продолжают разбирать завалы жилого комплекса на Таирова.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сейчас известно о пяти погибших и 18 раненых. Но работы по разбору завалов продолжаются и жертв может быть больше.

Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано,

– заявил Ермак.

Одесские спасатели продолжают искать пострадавших под завалами несмотря на опасность повторного обстрела со стороны российских войск.

В ГСЧС сообщают, что 23 апреля во время «Воздушной тревоги» произошло несколько попаданий по высотным домам на ул. Ак. Королева, 5/4 (шестнадцатиэтажный жилой дом, есть пострадавшие); и ул. Спартаковская, 2 (потерпевшие устанавливаются).

Ранее сообщалось, что Одесса подверглась массированному ракетному обстрелу.

После попадания ракеты загорелся один из высотных домов. Уже известно о том, что есть жертвы среди мирного населения.

Ракеты по Одессе запустили с самолетов над Каспием: их наводили беспилотники.