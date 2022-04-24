Одесский дом, куда угодила вражеская ракета, могут не признать аварийным (видео)

Жилой многоэтажный дом в микрорайоне Таирова, куда 23 апреля 2022 угодил вражеский снаряд, можно восстановить и не признавать его аварийным. Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Виталий Цуркан.

Как рассказал Цуркан, сегодня в доме еще работали спасатели и коммунальщики. Разбирались завалы между четвертым, пятым и третьим этажами. И после окончания спасательных работ здание смогут более тщательно осмотреть специалисты-строители и дать окончательную оценку его состояния.

«На сегодняшний день предварительно можно сказать, что жилой дом можно спасти, можно восстановить путем сложных работ, но предварительно специалисты дали оценку, поднявшись на этажи, что здание можно не признавать в будущем аварийным»,

– сказал чиновник.

При этом он подчеркнул, что этому будет предшествовать довольно сложная и кропотливая работа.

Также Цуркан сообщил, что уже к концу завтрашнего дня коммунальщики смогут освободить для проезда трамвайную полосу и движение трамваев на данном участке возобновится.

Кроме того, замдиректора департамента городского хозяйства рассказал, что всем жильцам дома были предложены варианты временного проживания. Но, по данным мэрии, по состоянию на 24 апреля такой возможностью воспользовались только две семьи.



Напомним, в субботу, 23 апреля 2022 года, Одесса подверглась массированному обстрелу. Российские агрессоры выпустили на город 8 ракет.

После попадания ракеты загорелся один из высотных домов. Пострадали мирные жители, 8 человек погибли, в том числе семья – девушка, ее мама и 3-месячная дочка.

Ранее сообщалось о состоянии пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе.