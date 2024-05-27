Спасали одесситов от уничтожения: в честь кого в Одессе назвали улицу Шевалевых

Врачи Шевалевы — семья талантливых медиков, внесших большой вклад в одесскую и мировую медицину, спасшую не один десяток жизней. Евгений Шевалев был профессором психиатрии. Он родился в дворянской семье, окончил Ришельевскую гимназию и медицинский факультет Новороссийского университета — с отличием. Работал на кафедре нервных и душевных болезней Новороссийского университета, затем в Военно-медицинской академии и Петроградской психиатрической больнице. В 1918 году он вернулся в Одессу.

Когда город оккупировали немцы, Евгений Шевалев вместе с сыном Андреем спас от уничтожения многих пациентов и сотрудников больницы еврейской национальности. Он заполнял новые больничные карточки на вымышленные имена, и сотрудники оставались там под видом пациентов. Кроме того, он прятал в больнице и знакомых семьи Шевалевых. В 2001 году Евгений Шевалев и Андрей Шевалев были признаны Праведниками народов мира.

Жена Шевалева, которую также звали Евгения, работала хирургом, была доктором медицины, окончила Лозаннский университет. В 1918 году вместе с мужем вернулась в Одессу. Здесь Евгения Шевалева боролась с детской беспризорностью, эпидемией тифа создала приют для детей. Вместе с мужем она работала в одесской психбольнице.

Сыновья супругов Шевалевых Владимир и Андрей также связали свою жизнь с медициной: Владимир был одесским профессором офтальмологии, а Андрей занимался физиологией.

Почему переименовали улицу Лизы Чайкиной?

Лиза Чайкина известна тем, что боролась с фашизмом в годы Второй мировой войны. Она была секретарем райкома комсомола и одним из организаторов партизанского отряда. Возглавляла подпольную молодежную организацию и принимала участие в операциях партизан. Была казнена фашистами в ноябре 1941 года.

Несмотря на это, одного того, что Чайкина активно боролась с фашистами, недостаточно, чтобы ее имя носила улица Одессы, с которой ее ничто никогда не связывало. Ее именем уместнее было бы назвать топоним на ее родине — в Тверской области, а не в городе, который она никогда не посещала. Кроме того, в рамках декоммунизации с табличек на одесских улицах постепенно исчезают имена партийных и комсомольских деятелей, одним из которых была и Лиза Чайкина.