В честь кого переименовали одесский Магнитогорский переулок?

Одесский художник Адольф Иванович Лоза родился 14 января 1931 года в Мариуполе. Выпускник Грековки, он был воспитан на принципах Одесской школы живописи – произведениях Костанди, Нилуса, Дворникова – и стал продолжателем этих знаменитых традиций.

«Его пейзажи овеяны приморскими ветрами, пронизаны теплым светом, напоены солнцем. Рыболовные лодки и баркасы, паруса, отвесные берега, шалаши, морской прибой, берега и дали. Как признавался сам автор, «стихия воды, моря – это то, что нас питает и держит на этой земле. Море дает простор для полета фантазии», – рассказали в пресс-службе.

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В последние годы жизни Адольф Лоза часто обращался к мифологической и библейской тематике, легендам. Кроме того, художник имел дар прозаика. Об этом свидетельствуют его записки и дневники, которым он доверял свои сокровенные мысли. Позже друзья и близкие собрали его рукописи и издали книгу «Записки художника».

В творчестве мастера сотни полотен, которые находятся в музеях Украины, Канады, США, Италии, Венгрии, Японии, Польши, других стран. Традиции Мастера продолжает сегодня его дочь – художница Наталья Лоза.

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На фото – одна из работ Адольфа Лозы