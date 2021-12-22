В Одесской области столкнулись две фуры: сильно пострадала 16-летняя девушка

В районе Любашеки произошло столкновение двух грузовиков «MAN». Одна машина стояла на обочине, вторая на полной скорости влетела в нее.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в результате ДТП сильно пострадала пассажирка припаркованного грузовика – 16-летняя девушка. Ее в тяжелом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии местной больницы

Инцидент произошел около полуночи. Водитель автомобиля, совершившего аварию не учел погодных условий и дорожной обстановки. Таковы предварительные выводы полиции. Хотя все обстоятельства случившегося еще устанавливаются.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины», — сообщил начальник отдела полиции №1 Подольского районного отдела полиции Сергей Гавура.

В связи с ухудшением погодных условий, полицейские призывают водителей быть внимательными на дороге, не превышать скорость, воздерживаться от опасных маневров и следить за тем, чтобы тормоза были в исправном состоянии.

Ранее сообщалось, что на трассе Одесса-Рени зерновоз раздавил собственного шофера.

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Фото Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области