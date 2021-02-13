Новости Одессы и Одесской области

Снежный «Волкер» и «жемчужная» стройка: самые интересные новости Одессы от 12 февраля

Снежный «Волкер» и «жемчужная» стройка: самые интересные новости Одессы от 12 февраля

В пятницу, 12 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

В ночь на пятницу, 12 февраля, Одессу и область снова засыпало снегом и, к тому же, ударил мороз. Такую погоду в регион принес циклон «Волкер».

Моряки перекрыли трассу Одесса – Киев в районе КПП «Дачное» в рамках очередной всеукраинской акции протеста.

Строительство очередных «жемчужин» от Kadorr Group в районе ипподрома на улице Краснова в Одессе постепенно набирает обороты.

В центре Одессы организуют двустороннее движение от улицы Водопроводной до Итальянского бульвара с тем, чтобы избежать дорожных пробок во время второго этапа ремонта Новощепного ряда на участке улицы Водопроводной.

С 12 февраля в Одесской области в полном объеме открыт проезд в Румынию на пароме через переправу через Дунай на участке Орловка – Исакча.

Фото Ивана Мягченкова

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