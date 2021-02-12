Моряки снова перекрыли трассу Одесса-Киев

Моряки из разных городов Украины выйдут на новый протест против коррупционных схем. Протестные акции пройдут 12 февраля. Также в них примут участие моряки, члены их семей, работники портофлота Николаева, Херсона, Измаила, Мариуполя, Киева. Инициатором Всеукраинского масштабного протеста стала общественная организация Украинское объединение моряков.

Новый год начался для одесситов массовыми акциями протестов. Будто бы с боем курантов горожане ясно осознали – не стоит надеяться на добрую волю власть имущих. За свои права, свой город необходимо бороться. Причем самим. Почему одесситы выходят на протестные акции и можно ли с их помощью решить наболевшие проблемы, выясняла «Одесская жизнь».

ПОДРОБНЕЕ