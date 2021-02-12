Новости Одессы и Одесской области

Моряки снова перекрыли трассу Одесса-Киев

Моряки снова перекрыли трассу Одесса-Киев

Моряки, которые в пятницу, 12 февраля, проводят всеукраинскую акцию протеста, перекрыли трассу “Одесса-Киев” в районе КПП “Дачное”. 

Участники акции протеста ходят по пешеходному переходу в районе КПП, блокируя тем самым движение транспорта.

Об этом сообщает “Телеграм-канал” Одесса-инфо.

Сообщается также, что к протестующим присоединился бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Напомним, моряки выражают протест коррупции в сфере выдачи различный морских документов, в частности так называемых “рабочих дипломов” и сертификатов.

Кроме одесситов, протестуют также моряки Николаева, Херсона, Измаила, Мариуполя, Киева. Инициатором Всеукраинского масштабного протеста стала общественная организация Украинское объединение моряков.

Читайте также: Протесты украинских моряков: стала известна реакция Морской администрации

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить