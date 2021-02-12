Моряки снова перекрыли трассу Одесса-Киев

Моряки, которые в пятницу, 12 февраля, проводят всеукраинскую акцию протеста, перекрыли трассу “Одесса-Киев” в районе КПП “Дачное”.
Участники акции протеста ходят по пешеходному переходу в районе КПП, блокируя тем самым движение транспорта.
Об этом сообщает “Телеграм-канал” Одесса-инфо.
Сообщается также, что к протестующим присоединился бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
Напомним, моряки выражают протест коррупции в сфере выдачи различный морских документов, в частности так называемых “рабочих дипломов” и сертификатов.
Кроме одесситов, протестуют также моряки Николаева, Херсона, Измаила, Мариуполя, Киева. Инициатором Всеукраинского масштабного протеста стала общественная организация Украинское объединение моряков.
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