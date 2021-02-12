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Паром из Одесской области в Румынию начал принимать пассажиров: названы условия

Паром из Одесской области в Румынию начал принимать пассажиров: названы условия

С 12 февраля в Одесской области в полном объеме открыт проезд в Румынию на пароме через переправу через Дунай на участке Орловка – Исакча. 

Ранее на паром из-за карантина пускали только грузовой транспорт. А с 11 февраля румынские власти эти ограничения сняли и теперь на паром пускают и пассажиров на легковых автомобилях и пешеходов.

Но нужны некоторые документы, сообщили в ООО «Паромный комплекс Орловка».

Необходимые документы для выезда в Румынию:

  • отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более чем 48 часов назад;
  • подтверждение необходимости въезда или транзита, желательно с переводом на румынский язык.

По направлению в Украину:

  • отрицательный ПЦР-тес, сделанный не позднее 48 часов для путешествующих в Украину.
  • страховка;
  • подтверждение необходимости въезда с целью транзита без ПЦР теста с обязательным выездом из государства в течение 2-х суток.

Напомним, что с 12 октября 2020 года паром начал работать круглосуточно. А открыли переправу в августе 2020 года.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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