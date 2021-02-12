В Одессе организуют двустороннее движение от улицы Водопроводной до Итальянского бульвара

Вечером пятницы, 12 февраля, в Одессе специалисты коммунального учреждения «СМЭП» («Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение») будут проводить работы по организации двустороннего движения автотранспорта в центре города.

Об этом сообщается на странице коммунальщиков в Facebook.

В частности, двустороннее движение хотят организовать на участке от улицы Водопроводной до Итальянского бульвара, где планируется установить дорожные барьеры. Работы начнутся примерно в 20:00.

Участников дорожного движения просят «ответственно отнестись» к указанным изменениям.

Напомним, ранее в Одессе образовался «пробочный переполох» в связи со стартом второго этапа ремонта Новощепного ряда на участке улицы Водопроводной.

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Фото схемы движения: Facebook-страница КУ «СМЭП»