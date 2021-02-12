Новая «порция» «жемчужин»: в Одессе набирает обороты очередная скандальная стройка (фото, видео)

О строительстве очередных «жемчужин» в районе ипподрома компания-застройщик Kadorr Group объявила еще в октябре 2020 года, что вызвало немалый общественный резонанс и множество вопросов. Несмотря на различные задержки и попытки остановить процесс, стройка постепенно набирает обороты.

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на месте возведения будущих многоэтажек и сделал несколько кадров.

Огромная территория со стороны улицы Краснова, которая по документам составляет более 8 гектаров, ранее принадлежала ипподрому. Ее выкупили у государства еще 20 лет назад и несколько раз перепродавали. До начала стройки, кстати, здесь выгуливали коней, которые участвовали в забегах.

Как известно из проморолика застройщика, сначала здесь планируют построить две высотки, которые сдадут в середине 2023 года. А всего в проекте предусмотрено 13 24-этажных небоскребов. Квартиры же начали продавать еще до того, как начали рыть котлован. Сейчас цена квадратного метра стартует от 797 долларов.

Что имеем сейчас? Начнем, пожалуй, с главного атрибута едва ли не каждой одесской стройки — двухметрового зеленого забора. Со стороны улицы Краснова он растянулся аж на полкилометра. Местные «художники», кстати, уже успели украсить его своими «рисунками». Ровно посередине находится отдел продаж и плакаты с ярким описанием, как будет выглядеть будущий комплекс.

Тут же имеются два въезда для фур и строительной техники. Из-за них в часы-пик частенько образуются огромные пробки в сторону как города, так и жилмассива Таирова. Намерение Kadorr Group «встроить» в городскую дорожную сеть дома на три тысячи жителей одесситы в социальных сетях уже прозвали «транспортным терроризмом». Если несколько грузовиков так парализуют движение, то представьте, что будет, когда появится дополнительный поток машин из новых высоток.

Тех, кто захочет хоть краем глаза заглянуть за забор и полюбоваться процессом, ждет разочарование. Дело в том, что прямо за конструкцией насыпаны целые горы земли.

Однако нашему корреспонденту удалось запечатлеть стройку со стороны ЖК «Фаворит». Видно несколько десятков единиц техники, раскиданные стройматериалы, а в углу — строительный «городок» с рабочими. Несмотря на погодные условия, идут активные работы по выравниванию фундамента перед заливкой основания домов.

Ранее мы писали: Жемчужины возле ипподрома: в Одессе анонсировали очередное масштабное строительство.

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