Смертельное ДТП и поднятие танкера «Delfi»: чрезвычайные новости Одессы и области 18 июля

На 10 ст. Великого Фонтану співробітники муніципальної варти, рятувальники та поліція проводять операцію з рятування дельфінів, які не можуть виплисти з території пляжу.

Сегодня местную достопримечательность пляжа Дельфин пытались поднять на 40°двумя буксирами. После многочасовой подготовки к операции, буксиры наконец-то начали тянуть Delfi. Однако прочность одного из тросов подвела.

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