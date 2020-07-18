Смертельное ДТП и поднятие танкера «Delfi»: чрезвычайные новости Одессы и области 18 июля

В Одессе и Одесской области в субботу, 18 июня, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В Одесской области погибли 6 человек в результате столкновения двух легковушек. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Измаильском районе.
- В Одессе мужчина пытался ограбить 13-летнюю девочку. Правоохранители арестовали подозреваемого в ограблении малолетней одесситки.
- На 10 ст. Большого Фонтана сотрудники муниципальной стражи, спасатели и полиция проводят операцию по спасению дельфинов, которые не могут выплыть с территории пляжа.
- Танкер «Delfi» пытались поднять со дна пляжа “Дельфин”. Этот процесс постепенный, поэтому сегодня подъем должен быть только на 40 градусов. Однако в процессе подъема возникли трудности – порвался трос, с помощью которого буксир тянул судно.