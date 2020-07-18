В Одесі чоловік намагався пограбувати 13-річну дівчинку

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зловмисник вдарив 13-річну дівчинку, яку підстеріг у парку, по обличчю та силоміць відібрав сумку з особистими речами й грошима.

Правопорушника затримали на терасі місцевого кафе, де він із подружкою встиг прогуляти більшу частину награбованих грошей.

Як з’ясувалося, 33-річний уродженець Черкащини лише кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

– Підозрюваного, протиправні дії якого слідчі кваліфікували за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, помістили під варту. Йому загрожує до шести років ув’язнення, – повідомила старша слідча Шевченківського відділення поліції Юлія Садовська.

Фото: пресслужба