Підняття танкера «Delfi»: сьогодні судно піднімуть лише на 40°

Сьогодні завдання буксирів підняти судно на 40° і тримати його у такому положенні.

Про це у Facebook повідомив Андрій Ставніцер.

– Прямо зараз пляж «Дельфін» – це найцікавіше місце в Одесі. До лежачого поруч з берегом танкеру Delfi підійшов буксир P & O Maritime Ukraine. Сьогодні завдання підняти борт посудини над водою на 40 ° і утримувати в такому положенні годин 5-6 або скільки буде потрібно. Це відкриє водолазам шлях всередину для обстеження відсіків. Водолазні роботи, роботи по відкатці води і палива, і інші операції з плану виробництва робіт акуратно і якісно виконує компанія Smart Marine Concept, – зазначив Ставніцер у дописі.

Як зазначається у дописі, ставити на рівний кіль Delfi будуть вже в інший день. Якщо водолази знайдуть в корпусі течі, перед остаточним підйомом танкера їх треба буде ще загерметизувати.

Наш кореспондент з місця події повідомляє, що підняття танкера «Delfi» продовжується. Вздовж судна ледь помітно чорну лінію, яка свідчить про те, що його таки підіймають, але дуже повільно і ледь помітно.

Оновлено 14:35.

Відірвався канат одного з буксирів, які підіймали танкер.

Нагадаємо, сьогодні почався процес підняття танкера «Delfi».

Фото: Артем Виноградов