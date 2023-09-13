Зливав ворогові координати ППО: в Одесі затримали чергового шпигуна

В Одесі затримали прихильника рашизму, який зливав ворогові координати систем ППО та намагався зламати телефон української військовослужбовці.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, щоб отримати інформацію, одесит намагався «зламати» телефон своєї знайомої – української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті.

Дізнавшись, що жінка приїхала до Одеси з Краматорська та зупинилася у знайомих, одесит запросив від спецслужб Росії «інструкцію» щодо злому її телефону.

Проте, співробітники СБУ викрили російського інформатора.

Також з’ясувалося, що чоловік розвідував дані про розміщення систем ППО в Одеській області та зливав адміністратору ворожого телеграм-каналу інформацію про розташування українських військових та техніки в Одесі.

Підозрюваний взято під варту без визначення розміру застави. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

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