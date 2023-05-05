Одессит «продал» родину за 70 тысяч гривен

За государственную измену 15 лет за решеткой проведет житель Одессы, который за 70 тыс. грн сдавал врагу места дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник собирал и передавал информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и Одесской области. За это ему заплатили 70 тысяч гривен.

Во время сбора разведывательной информации он выезжал в различные районы Одессы и пригород областного центра, где снимал их на фото и видео. Одессит также установил и зафиксировал на видео базирование средств ПВО в Одессе.

Информатора задержали во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб россии с помощью одного из мессенджеров. В настоящее время он находится под стражей.

Таким образом житель Одессы осужден по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Фото: Офис Генерального прокурора Украины