Новости Одессы и Одесской области

Одессит «продал» родину за 70 тысяч гривен

Одессит «продал» родину за 70 тысяч гривен

За государственную измену 15 лет за решеткой проведет житель Одессы, который за 70 тыс. грн сдавал врагу места дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник собирал и передавал информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и Одесской области. За это ему заплатили 70 тысяч гривен.

Во время сбора разведывательной информации он выезжал в различные районы Одессы и пригород областного центра, где снимал их на фото и видео. Одессит также установил и зафиксировал на видео базирование средств ПВО в Одессе.

Информатора задержали во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб россии с помощью одного из мессенджеров. В настоящее время он находится под стражей.

Таким образом житель Одессы осужден по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Фото: Офис Генерального прокурора Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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