Сколько штрафов выписали одесситам за неправильную парковку?

За прошедшую неделю, в период с 21 января по 4 февраля 2022 года, одесские инспекторы по парковке выписали за нарушения правил парковки 3081 штраф на общую сумму 1,3 млн грн.
Об этом информирует департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.
Как сообщается, из общей суммы одесситы уже заплатили штрафов на 302,3 тыс. грн.
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Фото с Facebook-страницы департамента транспорта Одесского горсовета
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