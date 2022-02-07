Сколько штрафов выписали одесситам за неправильную парковку?

ДТЭК «Одесские электросети» оштрафовали за нарушение прав потребителей Причиной штрафных санкций от НКРЭКУ стало нарушение условий и сроков подключения потребителей к сетям, на что поступали многочисленные жалобы от одесситов. ПОДРОБНЕЕ

На отремонтированной улице Черняховского ломают «зубы» и паркуются как попало (фото) Одесская улица Черняховского, пережившая в прошлом году капитальный ремонт и новомодную реконструкцию, довольно быстро приобретает «уставший» вид, грустно констатируют в соцсетях горожане.

Ну, судите сами: то LED-светофор здесь «приболеет», то нано-лампочки велодорожной подсветки из строя выйдут, а теперь еще и антипарковочные ограждения от горе-водителей пострадали. ПОДРОБНЕЕ