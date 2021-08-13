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«Карма в действии»: как в Одессе судьба «гения парковки» наказала (видео, фото)

«Карма в действии»: как в Одессе судьба «гения парковки» наказала (видео, фото)

Что ни говорите, а «закон кармы» все же действует! А иначе как объяснить вчерашний инцидент на 7-й станции Фонтана в Одессе? Там едва не ушел под землю кроссовер Nissan. Казалось бы, неприятность, только вот одесситы горе-водителю не посочувствовали.

На фото и видео, опубликованных местными Телеграм-каналами, видно, что из-под колес авто «немножечко ушла» тротуарная плитка, так как водитель, видимо, желая «ворваться в подземелье, причем сразу на второй уровень», умудрился припарковаться аккурат на тротуаре перед многоэтажкой, да еще и на «стремном» месте: после обильных осадков там образовалась зияющая дыра. Как горе-парковальщик ее не заметил, остается загадкой.

неудачная парковка на Фонтане2

Ну, горожане и не замедлили отреагировать и пояснить «гению парковки», в чем он неправ.

Подавляющее большинство согласились с тем, что (выскажемся таки цензурно) «незачем было на тротуар заезжать».

«Что он потерял на тротуаре?»

«Вопрос: начерта на тротуар было ехать?»

«Так зеленая же зона!»

«Это место уже давно очень стремное, как там можно вообще додуматься парковаться?»

– комментируют инцидент одесситы.

Нашлись и те, кто усмотрел в случившемся вполне заслуженное и справедливое наказание:

«Ибо нех… ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам! Карма в действии!»

«Так ему и надо, оленю, нечего ездить по тротуару и пастись на газоне»

«Расплата по заслугам»

«Жаль, что не все корыто туда рухнуло!»

«Дебил. И это еще очень много сказано».

Так что, водители «Ниссанов» и не только, делайте нужные выводы, ибо люди умные, как правило на чужих ошибках учатся.

Ну а «пострадавшему» помогли, конечно. Пригнали кран-манипулятор, который и извлек авто из ловушки.

неудачная парковка на Фонтане3

неудачная парковка на Фонтане4

неудачная парковка на Фонтане5

Ранее мы рассказывали, когда исчезнет огромный провал на улице Генерала Петрова.

Видео: Телеграм-канал Odessa INFO, фото: скриншот с видео и УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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