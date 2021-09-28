Авто и грузовики вокруг Привоза: когда появится парковка? (фото)

Привоз – место бойкое. А вокруг него – не менее бойко: грузовики, автомобили, прочий транспорт. Кто-то стал «на стоянку», кто-то пытается выехать, развернуться-завернуть, кто-то – въехать-заехать. Наведенный порядок в этом вопросе – только на недавно приведенном в порядок участке Екатерининской у Привоза. Когда же у знаменитого рынка появится парковка?

Парковка есть со стороны Пантелеймоновской. А вот стоит «полюбоваться», что творится в обновленном Новощепном ряду, где место некогда активно торгующих заняли машины всех габаритов. Там машинами занято все: тротуары, новые трамвайные рельсы, места, где раньше шла бойкая торговля.

Можно «насладиться» и другим зрелищем: на Привозной, где теперь открыли целый ряд новых торговых павильонов. Павильоны просто перекрыты машинами. Некоторые – на «приколе», большинство – снуют туда-сюда.

Со стороны Преображенской, где идет капитальный ремонт, тоже пройти не так-то просто: все заставлено автомобилями-грузовиками.

Как быть с такой «транспортной ситуацией»? Где парковка?

Вопрос об этом был поднят на недавнем аппаратном совещании в одесской мэрии. Там напомнили, что администрация рынка «Привоз» взяла на себя обязательство обустроить парковочную площадку на своей территории на 200 мест. Данное пространство предусматривает парковку как для обычных покупателей, так и для перевозчиков товаров. Но ее до сих пор нет.

Более того, как стало известно в ходе аппаратного совещания, ждать ее нам с вами придется не менее полугода. Об этом сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артем Сидоренко.

Суть вот в чем: руководство рынка попросило выделить на организацию парковки 6-10 месяцев. Это связано с тем, что на территории будущей парковки (внутри самого Привоза) сейчас осуществляется торговля, и людям нужно дать другое место взамен.

«Администрация рынка аргументирует такие сроки тем, что сейчас на этой площадке стоят люди, торгуют. Нужно время, чтобы организовать для них новые места»,

– сказал Сидоренко.

Он же рассказал, что Новощепной ряд постоянно посещают муниципальные инспекторы по парковке. За прошлую неделю, например, они оштрафовали 39 автолюбителей на сумму более 12 тыс. гривен.

Мэр, правда, заверил, что «не будут стоять в Новощепном ряду машины, которые привозят товар на рынок. Пускай «Привоз» определяет место, где эти машины будут находиться, чтобы они не создавали коллапс транспортный и не перекрывали всю улицу»…

Кстати напомним: в ходе капитального ремонта на участке улицы Преображенской, уже укладывают новые трамвайные пути.

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