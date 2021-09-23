За что штрафуют в Одессе инспекторы по парковке? (фото)

В Одессе с каждым годом количество машин увеличивается, а парковочных мест — нет. Часто автомобилисты оставляют свой транспорт, нарушая правила дорожного движения. Некоторые не стесняются парковаться на перекрестках, пешеходных переходах или тротуарах.

Для борьбы с автохамством в Одессе уже два года работают специальные наряды муниципальных инспекторов по парковке. Корреспондент «Одесской жизни» отправилась в рейд с инспекторами, чтобы увидеть, как работает система.

Работы хватает

Вместе с инспекторами мы отправились на улицу Генуэзскую — одну из самых «популярных» среди одесских автохамов. Здесь работы всегда хватает. В некоторых местах автомобили перекрывают тротуар — их приходится обходить. Есть и те, кто становится практически на перекрестке или пешеходном переходе. Особенно загруженные места — в районе конечной остановки трамвая №5 и супермаркетов.

Заметив неправильно припаркованный автомобиль, инспекторы делают фотофиксацию нарушения, указывают адрес, где авто было обнаружено, и при необходимости делают замеры.

Если водитель есть на месте, то его просят отъ­ехать. Чаще всего он так и поступает. Правда, при этом может поменять локацию и припарковаться снова с нарушением ПДД.

Если водителя нет, то муниципалы выясняют в специальной базе данных, кому принадлежит машина, и оставляют на лобовом стекле «штрафное» постановление на имя владельца транспорта. При этом протокол о нарушении выписывается в трех экземплярах. Один из них оставляют под дворниками машины, другой отправляется владельцу авто по почте, третий — в горисполком.

Оштрафовав десяток машин на Генуэзской, инспекторы перемещаются на Тенистую. Эта улица достаточно узкая и, как правило, днем заставлена транспортом. При этом движение по ней активное. Тут тоже есть чем заняться. На обочине, недалеко от запрещающего знака, сразу заметили джип, который буквально полчаса назад был оштрафован на Генуэзской. Водителю выписали еще один штраф. Дальше в зоне, отведенной для парковки инвалидов, стоят авто без соответствующей наклейки на стекле — их владельцам также положено денежное взыскание.

Советы, оскорбления и недовольство

Инспекторам по парковке приходится нелегко — бывают стрессовые ситуации.

Сейчас одесситы уже знают, что в городе есть такое подразделение, и удивления инспекторы не вызывают. Тем не менее во время рейдов встречаются разные люди, и с каждым необходимо находить общий язык. Иногда нарушители вступают в спор, доказывая свою правоту, могут и оскорблять, давать советы. Так, на Генуэзской одессит порекомендовал инспекторам отправиться на улицу Судостроительную, мол, там машинами занята вся правая сторона.

А на Тенистой встретилась недовольная одесситка. Она пожаловалась, что не смогла вовремя оплатить штраф, потому что, якобы, не получила оповещения.

— Из-за вовремя неуплаченного штрафа арестовали мой банковский счет, а сумма штрафа возросла в три раза. С марта по сентябрь я пыталась выяснить, где уведомление. Должна быть коммуникация с людьми. Нужно предупреждать сразу о сроках. Поговорить было даже не с кем. Изначально штраф назначили в 260 гривен, а теперь — 1017 гривен, — возмущается Лариса Григорьевна.

Инспектор пояснил, где необходимо смотреть информацию о штрафах и обязанности водителя.

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Где найти инспектора?

Парковочные инспекторы в Одессе появились в августе 2019 года при департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета. Сейчас в отделе контроля за безопасностью дорожного движения (в части нарушения правил остановки, стоянки и парковки) трудится 30 сотрудников. На рейды выходят ежедневно по два-три человека. В то же время, по приблизительным подсчетам, по Одессе ежедневно передвигается 30 тысяч автомобилей. Численное преимущество налицо.

47462

протокола

об административном правонарушении

было составлено в этом году с января по август на водителей-нарушителей. По данным департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, всего штрафов выписано на сумму более 20 миллионов гривен.

Поэтому инспекторы в первую очередь дежурят на магистральных улицах, улицах в центре города, а также в районах, где осложняется передвижение пешеходов, общественного транспорта и других участников дорожного движения.

Инспекторы рассказывают, что штрафуют, в первую очередь, грубых нарушителей, чьи машины угрожают безопасности на дороге и перекрывают проезды. Больше всего автохамов концентрируется на Пантелеймоновской, Пушкинской, Екатерининской, на Фонтанской дороге, на улице Тенистой и в Аркадийском переулке.

Только за полгода инспекторы выписали почти 50 тысяч протоколов о нарушении ПДД. Одесских водителей оштрафовали больше чем 20 миллионов гривен.

Куда сообщить о нарушении?

По факту нарушения правил остановки, стоянки и парковки одесситы могут обращаться по телефону департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета:

(048) 705-98-00 или же в полицию по номеру «101».

Как узнать информацию о штрафе?

В Украине с 2016 года работает сервис «Штрафы UА», с которым сотрудничает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета. С помощью этого ресурса водитель может посмотреть информацию о штрафе, быстро оплатить его, узнать статусы оплаты и постановления после оплаты, покупать электронные полисы автогражданки и хранить в приложении вместе с квитанциями об уплате штрафов. Чтобы воспользоваться приложением, необходимо ввести данные авто, и система быстро найдет все штрафы за нарушение правил парковки, которые были получены в Одессе. В планах департамента также наладить работу с сервисом государственных услуг «Дія».

Какие штрафы за неправильную парковку?

• Парковка или стоянка в месте, отведенном для авто, управляемых или перевозящих людей с инвалидностью, — 1020-1700 гривен.

• Остановка или парковка в месте, обозначенном знаком запрета стоянки или парковки, — 340-680 гривен.

• Остановка или парковка на проезжей части дороги, в запрещенном месте или создание помех движущимся авто или пешеходам — 510 гривен.

Если оплатить штраф в течение 10 банковских дней, то можно сэкономить — сумма штрафа снижается на 50%. А если не внести плату по истечении месяца, то взыскание будет в двойном размере.

Кроме того, водитель может обжаловать постановление о штрафе в течение десяти дней со дня вступления постановления в силу.

Марина АНИМУЦКАЯ. Фото автора

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