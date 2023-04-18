Глава Одесского облсовета попал в языковой скандал (видео)

Речь идет о публичном диалоге с оппозиционными депутатами облсовета по изгнанию волонтеров из коммунального издательства «Черноморье».

Григорий Диденко принял депутатов в своем кабинете с электронной сигаретой в зубах и отказался ехать во Дворец спорта, чтобы посмотреть на предлагаемые волонтерам условия. При этом чиновник демонстративно общался на русском языке и перешел на украинский только после замечаний.

Видео: ДумскаяНет.

Нарушение языкового законодательства зафиксировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, который вызвал главу облсовета в свой столичный офис для составления протокола об административном нарушении.

Напомним, что Григорий Диденко фигурирует в ряде скандалов, в частности о выселении волонтеров из здания «Черноморья». Людей выставили за двери издательства и предложили помещение в Одесском дворце спорта. Волонтеры остались недовольны новым помещением, которое им предложил облсовет.

Также громкий скандал разразился в связи с назначением Григорием Диденко на должность руководителя Дворца спорта в Одессе Евгения Филонова, который является депутатом Одесского областного совета от ныне запрещенной партии ОПЗЖ и учредителем нескольких коммерческих предприятий.

Также в июле прошлого года по вине Одесского облсовета и его руководителя Григория Диденко была сорвана доставка почти всех областных и районных газет подписчикам.