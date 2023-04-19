Главу Одесского облсовета вызвали на ковер в Киев

Об этом сообщил общественный деятель Богдан Галайда, оставивший жалобу языковому омбудсмену Тарасу Кременю.

«20 марта я заметил на видео, что председатель облсовета Григорий Диденко пользовался русским языком на встрече с депутатами и курил в помещении. Чиновник демонстративно общался на русском языке на официальной встрече и перешел на украинский только после замечаний»,

– рассказал общественник.

Галайда отметил, что подал жалобу 24 марта, а сегодня, 19 апреля, ему поступил ответ, в котором сказано, что Диденко сообщили о дате и месте рассмотрения материалов по установлению наличия в его действиях признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 188 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее главу Одесского облсовета уличили в нарушении языкового законодательства в публичном диалоге с оппозиционными депутатами облсовета по изгнанию волонтеров из коммунального издательства «Черноморье».

Диденко принял депутатов в своем кабинете с электронной сигаретой в зубах и отказался ехать во Дворец спорта, чтобы посмотреть на предлагаемые волонтерам условия. При этом чиновник демонстративно общался на русском языке и перешел на украинский только после замечаний.

Напомним, статьей 12 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» определено, что на рабочем языке деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности заседания, мероприятия, встречи должны проходить на государственном языке. Также украинский язык должен быть языком рабочего общения.

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Источник: Суспiльне Одеса