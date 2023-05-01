В Одессе арестованы депутат облсовета и его жена: они родственники известного нардепа

Организатор преступной группировки и его помощница задержаны в Одессе. Они присвоили государственных земель и имущества стоимостью более 24 миллионов гривен. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Задержана родственница народного депутата Гончаренко

И хотя в информации от правоохранителе фамилия задержанных не называется, стало известно, что это депутат Одесского областного совета от партии «Европейская Солидарность» Николай Деревянко и его супруга Леся. Причем Леся Деревянко приходится родственницей депутату Верховной Рады Украины Алексею Гончаренко. Собственно, этот народный избранник и сообщил имена задержанных общественности.

Гончаренко считает, что его родственников арестовали по указанию Офиса президента Украины, чтобы оказать на него давление и вынудить изменить свое отношение к некоторым политическим вопросам.

Депутат и его жена воровали государственную землю и недвижимость

Какие же обвинения предъявляет задержанным полиция?

Супругов обвиняют в том, что они, подделав официальные правоустанавливающие документы на подставных лиц, завладели 78 земельными участками сельскохозяйственного назначения в Раздельнянском районе (это более 271 гектара земли) и недвижимым имуществом базы отдыха с землей под ней в Белгород-Днестровском районе.

За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняют пару по четырем статьям уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, то есть в организации и исполнении приобретения права на чужое имущество, путем обмана (мошенничества), совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, повторно, в больших и особо крупных размерах организованной группой;

ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УКУ, то есть в организации подделки официальных документов, выдаваемых и удостоверяемых предприятием, учреждением, имеющим право выдавать, удостоверять такие документы, и предоставляющими права, с целью использования их другим лицом, совершенное повторно, организованной группой;

ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК, то есть в организации использования заведомо подложного документа, совершенного организованной группой;

ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УКУ, то есть в организации составления и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога размером 24 и 8 миллионов гривен соответственно.