Скільки отримують чиновники Одеської облради?

Депутат Одеської обласної ради, голова фракції партії «Європейська Солідарність» Михайло Шмушкович оприлюднив зарплати чиновників облради.

Відповідні документи він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Шмушковича, на зарплати чиновникам у 2023 році Одеська облрада має намір витратити 40 мільйонів гривень.

«Для чиновників передбачаються щомісячні премії, доплати за високі досягнення, матеріальна допомога на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових умов (їх дві) та премія до свят. Наприклад, на премії до свят витратять 11 мільйонів гривень цього року»,

– пише депутат.

Згідно з наданими даними, найбільша зарплата, в загальній сумі один мільйон гривень, – у керівника апарату. А ось голова облради Григорій Діденко одержує близько 830 тис. гривень.

«Примітно, що секретарів ні в кого немає, хоча фактично в кожному кабінеті заступників та голови вас зустрінуть саме вони. Але ми, звичайно, можемо повірити, що це не секретарі, а просто муляжі. Зустрічає гостей, робить каву собі та гостям особисто голова та її заступники»,

– додав Шмушкович.

Як повідомлялося раніше, в Одесі заарештували депутата облради та його дружину.

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