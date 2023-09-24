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Скільки отримують чиновники Одеської облради?

Скільки отримують чиновники Одеської облради?

Депутат Одеської обласної ради, голова фракції партії «Європейська Солідарність» Михайло Шмушкович оприлюднив зарплати чиновників облради.

Відповідні документи він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Зарплати чиновників Одеської облради

Зарплати чиновників Одеської облради-2

Зарплати чиновників Одеської облради-3

За інформацією Шмушковича, на зарплати чиновникам у 2023 році Одеська облрада має намір витратити 40 мільйонів гривень.

«Для чиновників передбачаються щомісячні премії, доплати за високі досягнення, матеріальна допомога на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових умов (їх дві) та премія до свят. Наприклад, на премії до свят витратять 11 мільйонів гривень цього року»,

– пише депутат.

Згідно з наданими даними, найбільша зарплата, в загальній сумі один мільйон гривень, – у керівника апарату. А ось голова облради Григорій Діденко одержує близько 830 тис. гривень.

«Примітно, що секретарів ні в кого немає, хоча фактично в кожному кабінеті заступників та голови вас зустрінуть саме вони. Але ми, звичайно, можемо повірити, що це не секретарі, а просто муляжі. Зустрічає гостей, робить каву собі та гостям особисто голова та її заступники»,

– додав Шмушкович.

Як повідомлялося раніше, в Одесі заарештували депутата облради та його дружину.

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