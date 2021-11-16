В ОГА поздравили боксера Юрия Захареева из Одесской области: он стал Чемпионом мира в 19 лет

Парень из Белгород-Днестровского района первый раз участвовал во взрослом Чемпионате мира и сразу выиграл престижный турнир.

Вчера молодого чемпиона поздравляли в Одесской облгосадминистрации.

Юрий Захареев стал седьмым по счету украинцем, завоевавшим мировое чемпионство.

Чемпионат проходил в столице Сербии Белграде. В финале украинец победил соперника из России.

Его золото стало единственной медалью для Украины на этом чемпионате.

Примечательно, что еще весной Юрий стал Чемпионом мира по боксу среди юниоров. И вот, осенью, он уже выиграл взрослый чемпионат.

Юрий тренеруется в спортшколе села Андреевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Его персональный наставник — Игорь Юрескул.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о Максиме Молодане, также воспитаннике спортивной школы по боксу в селе Андреевка Белгород-Днестровского района. Максим занял втрое место на Чемпионате Европы.

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