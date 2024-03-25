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Ситуация с отключениями света в Одессе на вечер 25 марта

Ситуация с отключениями света в Одессе на вечер 25 марта

Сотни тысяч одесситов и жителей пригородов продолжают оставаться без света. Энергетики продолжают ремонтные работы по восстановлению оборудования, отвечающего за электроснабжение Одессы.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер в телеграм-канале Одесской областной военной администрации рассказал о ситуации с энергоснабжением Одессы по состоянию на 19:00 25 марта.

По его словам к этому времени у более 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия. 

Чиновник отметил, что специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов. Он просит жителей города сохраняем спокойствие, заряжать повербанки и верить в ВСУ.

Отметим, что ремонту мешает проливной дождь, о котором ранее предупреждала “Одесская Жизнь”.

Также мы писали, что в Одесской ОВА предупредили горожан о том, что свет в дома многих из них пока будет подаваться 2-3 часа в сутки.

Проблемы со снабжение города электроэнергией возникли после обстрела российской федерацией энергетической инфраструктуры.

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Фото РБК-Украина

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