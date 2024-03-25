Последствия вражеской атаки 25 марта: часть Одессы обесточена, электротранспорт остановлен

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Как сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» со ссылкой на Силы обороны Юга, этой ночью враг продолжил удары по объектам энергетики, в Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и вызвали на нем пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов.

В ДТЭК сообщили, что в Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения электроэнергии.

Чтобы уменьшить нагрузку на сеть сегодня в городе не будет работать электротранспорт.

«В связи с отсутствием электроэнергии городской электротранспорт сегодня не работает», — сообщили в мэрии.

Власти города сообщают, что компенсировали отсутствие электротранспорта увеличив количество автобусов на городских маршрутах.

Детские сады, в которых нет света продолжат принимать детей в очередные группы. Родителей просят учесть, что приготовление пищи в них невозможно, поэтому детей лучше покормить дома.

Учреждения, в которых электроснабжение восстановлено, будут работать в обычном режиме.

Как отбивали ночную атаку на юге

Россияне постоянно меняют тактику ударов, чтобы нагрузить нашу ПВО. Этой ночью вражеская атака на южные регионы была сосредоточена на Николаевщине и Одесщине, сообщили в силах обороны Юга.

В ночь на 25 марта перед атакой дронами с самолета тактической авиации из акватории Черного моря российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

Однако ракета до цели не долетела и потеряла боевую способность в воздухе. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Далее враг атаковал несколькими волнами «шахедов» из акватории Черного моря. В Одесской области были сбыты четыре ударных дрона, еще четыре — в Николаевской области.

Вражеские дроны традиционно барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов. В результате падения сбитого «шахеда» в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома, там также был пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС. Взрывной волной побито несколько окрестных домов. По предварительным данным 11 человек получили ранения, 2 госпитализированы, другим оказана помощь на месте.

В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и вызвали на нем пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов. Пожар ликвидирован.

Люди не пострадали.

Восстановительные и ремонтные работы продолжаются.

Напомним, 24 марта электроснабжение Одессы и Одесского района было полностью восстановлено после рашистского массированного обстрела в ночь на 22 марта.