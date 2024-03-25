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Ситуація із відключеннями світла в Одесі на вечір 25 березня

Ситуація із відключеннями світла в Одесі на вечір 25 березня

Сотні тисяч одеситів та мешканців передмість продовжують залишатися без світла. Енергетики продовжують ремонтні роботи щодо відновлення обладнання, що відповідає за електропостачання Одеси.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер у телеграм-каналі Одеської обласної військової адміністрації розповів про ситуації з енергопостачанням Одеси станом на 19:00 25 березня.

За його словами, до цього часу у понад 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

Чиновник зазначив, що фахівці роблять все можливе і неможливе, щоб повернути світло в будинки одеситів. Він просить мешканців міста зберігаємо спокій, заряджати повербанки та вірити у ЗСУ.

Зазначимо, що ремонту заважає злива, про який раніше попереджало “Одеське Життя”.

Також ми писали, що в Одеській ОВА попередили городян про те, що світло в будинки багатьох з них поки що подаватиметься 2-3 години на добу.

Проблеми з постачання міста електроенергією виникли після обстрілу Російською федерацією енергетичної інфраструктури.

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Фото РБК-Україна

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