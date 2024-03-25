Ситуація із відключеннями світла в Одесі на вечір 25 березня

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер у телеграм-каналі Одеської обласної військової адміністрації розповів про ситуації з енергопостачанням Одеси станом на 19:00 25 березня.

За його словами, до цього часу у понад 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

Чиновник зазначив, що фахівці роблять все можливе і неможливе, щоб повернути світло в будинки одеситів. Він просить мешканців міста зберігаємо спокій, заряджати повербанки та вірити у ЗСУ.

Зазначимо, що ремонту заважає злива, про який раніше попереджало “Одеське Життя”.

Також ми писали, що в Одеській ОВА попередили городян про те, що світло в будинки багатьох з них поки що подаватиметься 2-3 години на добу.

Проблеми з постачання міста електроенергією виникли після обстрілу Російською федерацією енергетичної інфраструктури.

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Фото РБК-Україна