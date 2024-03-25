В Одесі екстрені вимкнення світла: графіки не діють, трамваї і тролейбуси не ходять

Лише вчора ввечері одеситам повідомили про повернення до графіків відключення, а сьогодні вранці вони знову не діють.

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Ворог знову завдав шкоди роботі енергосистеми. Через нічну атаку з ладу вийшов один з енергооб’єктів НЕК Укренерго, повідомили в ДТЕК “Одеські електромережі”.

Як наслідок, без світла залишилися жителі Пересипського району. Енергетикам вдалося за кілька годин відновити електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури.

“Однак ситуація залишається складною – високовольтні об’єкти не можуть передати всю необхідну місту потужність. Тому енергетики застосовуватимуть екстрені відключення в Одесі та Одеському районі області. Тобто, графіки не діють”, – повідомили в компанії.

Щоб зменшити навантаження на мережу, сьогодні весь міський електротранспорт працювати не буде, також обмежено електроспоживання промисловості.

Як повідомлялося, цієї ночі ворог продовжив удари по об’єктах енергетики, на Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт і спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів.