Свет в Одессе будет 2-3 часа в сутки — Одесская ОВА

Такое заявление сделал во время брифинга 25 марта руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он добавил, что есть надежда и на то, что это этот срок станет больше.

А мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о последствиях ночного удара российских дронов. В городе была остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций Инфоксводоканала. Водоснабжение уже возобновлено.

Понемногу возобновляют работу котельных, пытаются перезапустить ТЭЦ. В Одессе работают коммунальные Пункты несокрушимости, где можно погреться и зарядить телефоны и другие гаджеты.

Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы вернуть возможность подавать для Одессы необходимую электрическую мощность.

Напомним, что проблемы со снабжением Одессы и пригородов электроэнергией возникли после того, как на обломки сбитого “Шахеда” повредили высоковольтное оборудование. Последнюю неделю российские агрессоры возобновили атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.