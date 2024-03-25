Свет в Одессе будет 2-3 часа в сутки — Одесская ОВА

Проблемы со снабжением Одессы электроэнергией остаются. В городе не ходит электротранспорт, а свет в домах то исчезает то появляется. Энергетики работают над устранением повреждений, а пока электричество будут подавать 2-3 часа в сутки.
Такое заявление сделал во время брифинга 25 марта руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Он добавил, что есть надежда и на то, что это этот срок станет больше.
А мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о последствиях ночного удара российских дронов. В городе была остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций Инфоксводоканала. Водоснабжение уже возобновлено.
Понемногу возобновляют работу котельных, пытаются перезапустить ТЭЦ. В Одессе работают коммунальные Пункты несокрушимости, где можно погреться и зарядить телефоны и другие гаджеты.
Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы вернуть возможность подавать для Одессы необходимую электрическую мощность.
Напомним, что проблемы со снабжением Одессы и пригородов электроэнергией возникли после того, как на обломки сбитого “Шахеда” повредили высоковольтное оборудование. Последнюю неделю российские агрессоры возобновили атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.