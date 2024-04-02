Шоколад для українців може стати розкішшю: причини

Основна причина подорожчання – дефіцит какао-бобів, спричинений неврожаєм в основних країнах-виробниках какао в Західній Африці. Це загрожує світовій кондитерській індустрії дефіцитом сировини і зростанням цін, пише ВВС.

Чому зростають ціни на какао?

Оскільки какао – чутлива до посухи культура, на врожай суттєво впливає несприятлива погода.

У лютому Західну Африку охопила екстремальна спека та вологість, яка зазвичай трапляється там раз на десять років. Високі температури збільшили швидкість випаровування, внаслідок чого посіви какао-бобів залишилися без достатньої кількості вологи.

Ще одним фактором, що вплинув на врожай, є кліматичне явище Ель-Ніньо, пов’язане з коливаннями погоди в тропіках Тихого океану.

Ель-Ніньо особливо сильно впливає на какао та інші культури, оскільки посилює сухі, запорошені вітри з пустелі Сахара, що впливають на доступ сонячного світла до культур.

А ще в грудні минулого року в африканських країнах пройшли сильні дощі, які принесли з собою грибкову інфекцію.

Зниженню врожаю також сприяє старіння дерев какао, вони стають більш схильними до хвороб. Це також означає, що їхнє утримання обходиться дорожче, тому деякі фермери вирішили відмовитися від старих дерев какао та ферм на користь більш зелених пасовищ.

Результат цих різних екстремальних подій був однаковим: ціни на какао зросли більш ніж утричі з минулого року.

За даними Еuronews, минулого тижня біржові ціни на какао-боби піднялися до історичних максимумів, перевищивши позначку 10 тисяч доларів за тонну.

Від початку лютого подорожчання склало майже 10%, від початку року – 50%, а з 2022 року – 130%.

І ця динаміка найближчим часом збережеться.

Що буде з цінами на шоколад в Україні?

Какао широко використовують у виробництві шоколадних і кондитерських виробів, а побічні продукти, як-от зерна, олія какао, м’якоть какао-стручків, також застосовують для виробництва безалкогольних напоїв, алкоголю, оцту, косметики, харчових добавок, ароматизаторів і багато іншого.

Виробники підтверджують, що найближчим часом варто очікувати подорожчання шоколаду і какао-продуктів, розповіла оглядачка аграрного і харчового ринку Лариса Гук.

“Є прогноз, що влітку ціна за плитку шоколаду (а вона зараз уже не 100, а, наприклад, 80 грамів) може зрости з 35 до 50 грн, а до кінця року – і до 70 грн. Звісно, це усереднено, бо є шоколад із вмістом какао в 30%, а є – понад 80%”, – повідомляє експерт.

За словами Гук, окрім подорожчання сировини, на ціну шоколаду в Україні можуть впливати й інші чинники.

“У нас додатковим фактором цих процесів є блокування (польського) кордону, тому що сировина йде саме через нього. І цей фактор уже теж озвучують і кондитери, і ритейлери”.

Водночас, на думку експерта, виробники завдяки дешевшим інгредієнтам під час виробництва намагатимуться максимально уникнути підняття цін.

“По-простому, це означає, що на полицях магазинів зростатиме відсоток продукції із вмістом пальмової олії, бо вона дає змогу здешевити виробництво, і ціна в магазині не лякатиме стрімким підвищенням. Звісно, це речі, про які не хотілося б говорити, і виробники про це не скажуть, але ми мусимо це передбачати”, – зазначає оглядач.

Усе про шоколадні ласощі читайте в нашій статті: Спробуйте незвичний шоколад: з тютюном, сіном, васабі і навіть