Щедрый вечер и последний день года: что еще празднуют 31 декабря

Что празднуют в Украине и мире 31 декабря. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Что празднуют 31 декабря
Щедрый вечер
Вечер перед старым Новым годом, связанный с традициями щедрования. Люди собираются за праздничным столом, поют щедривки и желают благополучия хозяевам. Основным блюдом считается кутья, которую готовят из зерна, меда и мака. Это время для укрепления семейных связей и соблюдения народных обычаев.
Канун Нового года
Это последний день старого года, символизирующий завершение одного этапа и подготовку к новому. Люди подводят итоги года, загадывают желания и готовят праздничный стол. Это время наполнено ожиданием праздничных моментов и обновления.
День шампанского
Посвящен напитку, ассоциирующемуся с празднованием и торжественными событиями. В этот день акцентируют внимание на культуре употребления шампанского, его происхождении и традициях потребления. Это также возможность открыть для себя новые сорта этого напитка и насладиться его вкусом.
День принятия решения
Цель дня — напомнить о важности решений, которые мы принимаем в жизни. Это повод проанализировать свои планы, цели и сосредоточиться на достижении желаемого. Внимание уделяется ответственности за выбор и его влиянию на будущее.
Медитация ради мира во всем мире или Всемирный час мира
Инициатива, призывающая людей к единению ради гармонии и спокойствия на планете. Участники со всего мира сосредотачиваются на медитации или молитве, желая мира всем народам. Это время для внутреннего равновесия и осознания собственной роли в поддержании глобальной стабильности.
Именины 31 декабря
Какие сегодня именины: Михаил, Петр, Мелания, Мелания.
Кто из известных людей родился 31 декабря
- 1596 год: украинский политический, церковный и образовательный деятель Украины, святой Петр Могила;
- 1892 год: украинский поэт, основоположник украинского футуризма (панфутуризма) Михаил Семенко.
Памятные даты 31 декабря
- 406 год: вандалы, аланы, свевы и другие германские племена переходят через замерзший Рейн в районе городов Майнца и Вормса и вторгаются в римскую провинцию Галлия (позже — Франция);
- 1695 год: в Королевстве Англия вводят налог на окна (чтобы не платить, некоторые жители просто заложили их кирпичами);
- 1807 год: пражский профессор-политехник Франтишек Йозеф Герстнер представляет первый в Европе проект конной железной дороги;
- 1808 год: французский ученый Жозеф Луи Гей-Люссак формулирует один из своих газовых законов;
- 1857 год: указом британской королевы Виктории столицей Канады провозглашают город Оттава;
- 1869 год: британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от Измира обнаруживает на 7-метровой глубине руины храма Артемиды, который считался одним из семи античных чудес света;
- 1904 год: впервые массово празднуют Новый год на площади Таймс-Сквер (тогда — Лонгакр) в Нью-Йорке;
- 1938 год: в Индианаполисе впервые презентуют прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ воздуха, который те выдыхали;
- 1968 год: первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144;
- 2004 год: на Тайване официально открывают небоскреб «Тайбэй 101», самый высокий на то время в мире — 509 м;
- 2009 год: в Литве останавливают Игналинскую атомную электростанцию, работавшую с 1983 года.
Выбор редакции