Новости Одессы и Одесской области

Сказочные представления и новогодние экскурсии: куда пойти с ребенком в праздники?

Сказочные представления и новогодние экскурсии: куда пойти с ребенком в праздники?

В новогодние праздники, когда у детей каникулы, а у родителей — дополнительные выходные, время можно проводить не только за семейным столом, но и прогуляться по городу, посетить новогоднее представление или пойти на экскурсию. «Одесская жизнь» подготовила афишу праздничных событий в нашем городе для малышей и их родителей.

«Праздник в Лапландии»

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Праздничная программа для детей и их родителей, которых приглашают провести первый день нового года в атмосфере веселья. Что вас ждет впереди? Танцевальные батлы, веселые драки снежками, игры, конкурсы и сюрпризы.

Когда: 1 января, 15:30.
Стоимость за вход: 200 гривен.
Адрес: Одесса, улица Семена Палия, 99-в, ТРЦ «Меркурий» и село Лиманка (Совиньон), улица Звездная, 46.

«В поисках святого Николая»

Хотите удивить ребенка в новогодние праздники? Тогда посетите современную мультимедийную сказку об исчезновении святого Николая. В ней дети и Эльфы попадают в приключения, встречают волшебников и даже играют с Пингвинами.

Когда: 2 января, 11:00.
Стоимость билета: от 180 гривен.
Адрес: Одесская филармония, улица Нины Строкатой (Бунина), 15.

«Зимняя сказка»

Каждый год Санта-Клаус приносит подарки всем детям. А кто же подарит подарок самому Санте? Будет обидно, если наш Санта остался без подарка. Не правда ли? Чтобы Санта получил свой подарок, Малыш-Эльф, Бабушка Санты, Эльк и Мильке отправляются на поиски рецепта яблочно-ванильного пирога. Во время путешествия они встречают героев других сказок, которые заблудились в волшебном лесу.

Когда: 3 января, 11:00.
Стоимость билета: 250 гривен.
Адрес: Одесский театр юного зрителя, улица Греческая, 48-а.

Вечер у телескопа в планетарии

Праздничная экскурсия в одесском планетарии для всей семьи. При хорошей погоде у вас будет возможность окунуться в мир космоса и посмотреть через старинный телескоп (на минуточку — он 1886 года выпуска!) на Сатурн, Венеру, Марс, Юпитер и молодую Луну. В программе также ЗD-экскурсия по звездному небу и показ сферических фильмов на куполе планетария.

Когда: 2 января в 17:00.
Стоимость экскурсии: взрослые — 200 гривен, дети — 150 гривен.
Адрес: улица Маразлиевская, 1-в (парк Шевченко).
Запись по телефону: (098) 49-85-444 (звонить с 11:00 до 22:00).

«Рождественская сказка»

Новогодняя история понравится не только детям, но и родителям. «Рождественская сказка» — это новый взгляд на классическую историю о принце в деревянной игрушке Щелкунчика, который борется с армией Мышиного Короля. Музыкальный спектакль имеет новое либретто от Гарри Севояна, современную музыку Людмилы Самодаевой и изящную хореографию балета.

Когда: 3, 6, 8 января, 18:00.
Стоимость билета: от 280 гривен.
Адрес: Оперный театр, переулок Театральный (Чайковского), 1.

Экскурсию в «Дом енота»

Если вы никогда не видели настоящего енота, а тем более не гладили его, то в Одессе уже много лет существует «Дом енота». Здесь живет аж 80 больших и маленьких енотиков, которых можно взять на руки, поиграть, сфотографироваться и накормить вкусностями.

Когда: 4 января, 12:00.
Адрес: улица Анны Михайленко (Спартаковская), 5.
Стоимость за вход: 300 гривен.
Запись по телефону: (067) 48-36-334.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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