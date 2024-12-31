Щедрий вечір та останній день року: що ще святкують 31 грудня

Що святкують 31 грудня

Щедрий вечір

Вечір перед старим Новим роком, пов’язаний з традиціями щедрування. Люди збираються за святковим столом, співають щедрівки та бажають добробуту господарям. Основною стравою вважається кутя, яку готують із зерна, меду та маку. Це час для зміцнення сімейних зв’язків і дотримання народних звичаїв.

Переддень Нового року

Це останній день старого року, що символізує завершення одного етапу і підготовку до нового. Люди підводять підсумки року, загадують бажання та готують святковий стіл. Цей час сповнений очікуванням святкових моментів і оновлення.

День шампанського

Присвячений напою, що асоціюється із святкуванням і урочистими подіями. У цей день акцентують увагу на культурі вживання шампанського, його походженні та традиціях споживання. Це також можливість відкрити для себе нові сорти цього напою та насолодитися його смаком.

День прийняття рішення

Мета дня — нагадати про важливість рішень, які ми ухвалюємо у житті. Це привід проаналізувати свої плани, цілі та зосередитися на досягненні бажаного. Увага приділяється відповідальності за вибір і його впливу на майбутнє.

Медитація заради миру в усьому світі або Всесвітня година миру

Ініціатива, що закликає людей до єднання заради гармонії та спокою на планеті. Учасники з усього світу зосереджуються на медитації або молитві, бажаючи миру всім народам. Це час для внутрішньої рівноваги та усвідомлення власної ролі в підтримці глобальної стабільності.

Іменини 31 грудня

Які сьогодні іменини: Михайло, Петро, Меланія.

Хто з відомих людей народився 31 грудня

1596 рік: український політичний, церковний і освітній діяч України, святий Петро Могила;

1892 рік: український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму) Михайль Семенко.

Пам’ятні дати 31 грудня

406 рік: вандали, алани, свеви і інші германські племена переходять через замерзлий Рейн в районі міст Майнца і Вормса і вторгаються до римської провінції Галлія (пізніше — Франція);

1695 рік: у Королівстві Англія впроваджують податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою);

1807 рік: празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представляє перший в Європі проєкт кінної залізниці;

1808 рік: французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак формулює один зі своїх газових законів;

1857 рік: указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошують місто Оттава;

1869 рік: британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявляє на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу;

1904 рік: вперше масово святкують Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр) у Нью-Йорку;

1938 рік: в Індіанаполісі вперше презентують прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали;

1968 рік: перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144;

2004 рік: на Тайвані офіційно відкривають хмарочос “Тайбей 101”, найвищий на той час у світі — 509 м;

2009 рік: у Литві зупиняють Ігналінську атомну електростанцію, що працювала від 1983 року.

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