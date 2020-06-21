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Шезлонги на социальной дистанции: глава Минздрава рассказал о правилах посещения пляжей

Шезлонги на социальной дистанции: глава Минздрава рассказал о правилах посещения пляжей

На пляжи можно ходить без защитных масок. Но в связи с тем, что коронавирус все еще распространяется, нужно соблюдать определенные условия.

О них на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что это касается и вообще времяпровождения на открытом воздухе. Нужно соблюдать дистанцию с другими людьми — 1,5 метра.

“Если мы говорим о пляже, то, соответственно, дистанция между шезлонгами и гражданами должна быть не менее 1,5 метра друг от друга. В таком случае ношение масок, так как мы говорим, что это пребывание на воздухе, не является обязательным. Но с обязательным соблюдением социальной дистанции, то есть эти 1,5 метра”, – заявил Максим Степанов.

Напомним, “Одесская жизнь” сообщала, безопасно ли купаться на одесских пляжах. Также мы сравнивали, как изменились за год пляжи Отрада и Ланжерон“Дельфин” и ЧкаловскийАркадия“Чайка” и пляж для людей с инвалидностью12-я и 13-я станции Большого Фонтана.

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