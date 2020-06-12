Как изменились пляжи за год? Часть 4: «Чайка» и пляж для людей с инвалидностью

Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить, как за год поменялись популярные пляжи.

Пляж «Чайка» на 10-й станции Большого Фонтана

Одно из наиболее значимых изменений на пляже «Чайка» за последний год – достроенный участок вело-пешеходной эстакады. А по заявлениям чиновников, эстакада достроена уже полностью, остается лишь нанести финишный слой покрытия. Поэтому сейчас она перекрыта и велосипедисты вынуждены поднимаются по ступенькам со своим транспортом в руках. К слову, плитку на ступеньках обновили, как и все покрытие набережной, ведущую к спуску на пляж.

Под эстакадой, на набережной, произошли большие изменения. Магазины больше не расположены на песчаной зоне. Однако в ряд вдоль подножия эстакады выстроили некие сооружения. Сейчас там полных ходом идет стройка, так как купальный сезон уже начался, а помещения не достроены.

Что же касается самой песчаной зоны, то особых изменений тут нет. Хотя один из предпринимателей хотел расширить свое заведение и «вылезти» на пляж. Но его действия пресекли, принудив демонтировать строение.

Было/стало:



Было/стало:

Было/стало:

Было/стало:



Пляж для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана



Данный пляж постепенно обновляют и эти улучшения положитльно влияют на доступность этой зоны для людей с инвалидностью. Так, сразу можно заметить, что вывеска теперь электронная: показывает название пляжа, дату и время.

Пандус для проезда к пляжу окрашен, стены спуска разукрашены. Теперь, после спуска, к оборудованным местам для отдыхающих можно добраться на коляске без особых усилий, так как там уже установлено деревянное покрытие. А мест для людей с инвалидностью стало в разы больше.

Было/стало:



На данный момент, для таких людей уже оборудована спортивная площадка. Рядом есть камера хранения. А у входа на пляж разместили в ряд кабинки для переодевания и душевые. Ранее душ был только на набережной. Обновлен также и пандус, который ведёт к воде. Его удлинили и сделали дополнительные заезды.

Было/стало:



Напомним, ранее мы писали о пляжах “Дельфин”, Чкаловский, Ланжерон, Отрада и Аркадия.

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