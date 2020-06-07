Как изменились пляжи за год? Часть 2: «Дельфин» и Чкаловский

Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить, как за год поменялись популярные пляжи.

«Дельфин»

В прошлом году на этом пляже сел на мель буксир. Его через некоторое время убрали. Но спустя полгода, в ноябре, недалеко от этого места, сел на мель танкер «Delfi». На данный момент, он перевернут на бок, в нем есть пробоины, а также с него вытекают смазочные и другие вредные вещества. Несмотря на это, он стал «достопримечательностью» пляжа и фоном для селфи. Купаться на этом участке пляжа нельзя. За соблюдением правил безопасности на месте следят спасатели.

Было/стало:



Казалось бы, что ухудшение экологической ситуации из-за танкера оттолкнет предпринимателей и пляжников. Но все совсем наоборот. На пляже, который граничит с местом крушения танкера, уже открыли ресторан, ведь судно привлекает людей. Тут же временно обосновали клуб виндсерфинга. И ещё чуть дальше есть ещё одна закусочная.

Пляж "Дельфин" Пляж "Дельфин" Пляж "Дельфин" Пляж "Дельфин"

Поодаль от этого места, возле причала, был завал. Разные контракции, которые пришли в негодность, портили вид пляжа. Но это место привели в порядок и открыли спортивный зал на открытом воздухе.

Было/стало:



А вот пляж, на котором ранее не было платных услуг, теперь заставлен шезлонгами, зонтами и пляжными кроватями.

Было/стало:

Пляж клинического санатория имени В. П. Чкалова

Данный пляж остается единственным, где пока что ничего не устанавливают на песке. Больших ресторанов и кафе здесь тоже нет. Но есть несколько закусочных и пару фуд-кортов рядом с песчаной зоной, которые откроются, когда будет достаточно посетителей на пляже.

Было/стало:



Набережная у «Чкаловского» оставляет желать лучшего. Речь идет о сгоревших домиках для реабилитирующихся. В пролом году их ломали ковшами, а спустя некоторое время там произошел пожар. Сейчас эти развалины зарастают кустами. А уничтоженное здание возле пляжа пытаются привести в порядок на сколько это возможно.

Чкаловский пляж Чкаловский пляж Чкаловский пляж Чкаловский пляж Чкаловский пляж

Было/стало:

Вокруг этого «постапокалипсиса» обновили забор. Уничтоженные домики и установленное ограждение одесситы восприняли как попытку начала застройки. Однако пока что никаких строительных работ и техники на территории нет.

Ранее мы писали о том, как изменились пляжи Ланжерон и Отрада.

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