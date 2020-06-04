Как изменились пляжи за год? Часть 1: Ланжерон и Отрада

Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить нынешнее состояние популярных пляжей с архивными фотографиями прошлого года на этих же местах.

Ланжерон

На этом пляже за год «выросло» два больших здания. Любители посещать этот пляж, наверняка, сами наблюдают за тем, как выстраивают комплекс возле дельфинария. Теперь за забором два здания. Одно из них, которое построили первым, 7 этажей в высоту. Его к этому времени даже успели застеклить. А второе здание выстроили в 4 этажа, чтобы из-за особенностей ландшафта оба казались одинаковыми в высоту. Ограждение этой строительной площадки по прежнему забирает часть набережной.

Второй объект, который привлек наше внимание, – «Дача Ланжеронъ». В прошлом году, это здание было лишь металлическим каркасом. Причем на информационной табличке было указано, что здание будет 1-этажным. Как мы подозревали в прошлом году, «Дачу» выстроили в 3 этажа.

Также сгоревшее здание одной из закусочных все еще “украшает” вид пляжа. Однако рядом с обломками на песчаной зоне уже начали выстраивать новое сооружение. Но это не единственное изменение на пляже.

Во время подготовки к сезону, арендаторы начинают мини-застройку пляжа небольшими сооружениями. Некоторые из них так и остаются на песке, их не разбирают. Поэтому вид пляжа постоянно меняется.

Это же можно сказать и о набережной: рестораны и кафе постепенно увеличиваются и косметически обновляются.

Фото с Ланжерона вы можете посмотреть в нашей галерее:

Ланжерон На песчаной зоне появляется новое оборудование На песчаной зоне появляется новое оборудование На песчаной зоне появляется новое оборудование Постепенно расширяются закусочные и рестораны на набережной Постепенно расширяются закусочные и рестораны на набережной Сгоревшее здание и металлоконструкция Сгоревшее здание и металлоконструкция Стройка возле дельфинария Стройка возле дельфинария Стройка возле дельфинария Стройка. Ограждение забирает часть набережной. Устанавливают поручни. Устанавливают поручни. Дача Ланжерон Дача Ланжерон

Отрада

Больших изменений на территории Отрады нет. Однако тут полных ходом идет строительство небольших сооружений в рамках подготовки к купальному сезону. Из-за этого некоторые пляжи Отрады напоминают строительную площадку, только без заборов и бетономешалок.

На песке рабочие устанавливают топчаны и разрывают ямы для установки металлического каркаса палаток. Также они занимаются постройкой новых некапитальных сооружений под закусочные или МАФы.

Набережная Отрады пока что не страдает от рук предпринимателей и все еще довольно просторна для пешеходов и даже велосипедистов.

Фото с Отрады вы можете посмотреть в нашей галерее:

Отрада Отрада Отрада Отрада Отрада Отрада Отрада Отрада Отрада

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