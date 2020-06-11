Как изменились пляжи за год? Часть 3: Аркадия

Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить, как за год поменялись популярные пляжи.

Пляжи Аркадии – место, куда приходят отдыхать тысячи людей со всех уголков Одессы. Именно из-за высокой посещаемости эта курортная зона постоянно меняется.

Вход на Аркадийскую аллею немного изменился. Теперь он украшен искусственными цветами. Сама аллея не особо меняется, но заметно, что на ней стало немного меньше крупных зеленых насаждений. А разноцветные зонты заменили на ткань прямоугольной формы.

Было/стало:

Было/стало:

На набережной открылись новые рестораны, которые заканчивали строить в прошлом году. Например, сейчас можно пойти в ресторан «Крым», который выстроили в паре метров от спуска на песчаную зону. Кстати, этот спуск в виде пандуса, как был разбитым, так и остался.

Было/стало:



Было/стало:

С остальными закусочными произошли лишь небольшие изменения.

Входы в клубы «Ibiza» и «Itaka» не потерпели особых изменений. Разве что на входе в последний обновили колонны.

Было/стало:



На пляже «Ротонда» наконец-то достроили одноименное сооружение. Теперь на нее можно зайти и смотреть на пляж с высокой точки. Пляж рядом с этим сооружением не потерпел практически никаких изменений. В принципе, как и все остальные пляжные зоны: они по-прежнему заставлены шезлонгами, зонтами и прочими удобствами для тех, кто готов за это платить.

Было/стало:

Было/стало:

Неизменным осталось ограждение вокруг склонов, на которых ведут строительные работы. Это место находится рядом с пляжем пограничников.

Было/стало:

К слову, на пляж санатория «Аркадия» пока что не пропускают. Наш корреспондент наткнулся на закрытые ворота. После попытки открыть их, некий мужчина из-за ворот ответил, что вход будет доступен с 25 июня. Но на песке этого пляжа уже загорали посетили, задав советующий вопрос охраннику, ответа уже не последовало.

Напомним, ранее мы инспектировали пляжи Чкаловский и «Дельфин», а также Отрада и Ланжерон.

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