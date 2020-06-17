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Как изменились пляжи за год? Часть 5: 12-я и 13-я станции Большого Фонтана

Как изменились пляжи за год? Часть 5: 12-я и 13-я станции Большого Фонтана

Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить, как за год поменялись популярные пляжи.

12-я станция Большого Фонтана

На пляжах этой территории не произошло каких-либо особо значимых изменений. Но они все же есть. Например, на набережной закрыли один санузел и покрасили бордюр и решетки. Что очень примечательно, так это то, что песчаная зона уменьшается. Её «съедает» море. Поэтому арендаторам приходится плотнее ставить шезлонги, пляжные лежаки и прочие удобства.

Было/стало

Было/стало

Было/стало

13-я станция Большого Фонтана

Как и на соседней территории, песчаная зона уменьшается. На арендованных пляжах можно заметить ту же самую картину: шезлонги стали ставить ближе к друг другу. На некоторых участках арендаторы обустроили на песке настил, где разместили столики для закусочной.

Было/стало

Было/стало

Было/стало

Также на одном из пляжей появилась детская площадка в рамках стройки здания, где раньше был ресторан «Песок». Это здание расположено в углу пляжа, рядом оборудовали забор, который теперь ограничивает проход и это ограждение приходится обходить по пирсу. Активисты уже неоднократно «наведывались» к строителям и протестовали против этого строения, так как считают его «капитальным», что недопустимо на пляже. На набережной поблизости этого строения тоже есть детская площадка. Но рядом с ней горы мусора.

В остальном набережная не поменялась: даже лужи и ямы на том же месте.

Было/стало

Было/стало

Напомним, ранее мы писали о пляжах “Дельфин”, ЧкаловскийЛанжерон, Отрада и Аркадия, «Чайка» и пляж для людей с инвалидностью.

Фото: Артем Виноградов

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