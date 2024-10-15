Северное сияние над Одессой может стать обычным явлением, – эколог

По словам эколога, северное сияние – несколько устаревшее название того, что мы уже не впервые наблюдаем в небе над Одессой и областью. А вот полярное сияние характерно как для Северного, так и Южного полюсов Земли.

«Ученые, занимающиеся вопросом солнечной активности, объясняют полярное сияние максимальным пиком солнечной активности, который, по их мнению, встречается каждые 11 лет. И сейчас мы наблюдаем именно такой пик», – отмечает Балинский.

Ученый поясняет: первым фактором появления полярного сияния является пик активности Солнца. А второй фактор – это высота геомагнитного поля, которое находится очень низко над Северным и Южным полюсами:

«Там заряженные частицы солнечного ветра прорываются в атмосферу, взаимодействуя с атомами азота, кислорода и других газов и возбуждая их электроны. Вот эти возбужденные электроны излучают фотоны света. Обычно зеленого или зеленовато-желтого цвета. Если же мы видим свечение красных и малиновых оттенков, значит вышеописанный процесс происходит в высоких слоях атмосферы. Потому что солнечный ветер упирается в высокое геомагнитное поле. Поэтому в Одессе и области мы видим розовое, а не зеленое свечение в небе».

По словам Балинского, полярное сияние в Одесской области наблюдается все чаще и чаще, поскольку геомагнитное поле Земли тоже имеет свои циклы – оно может ослабевать, а может и усиливаться.

«Исследования показывают, что за последние 200 лет геомагнитное поле земли ослабло на 10%. А это – мегатоны энергии. Как долго продлится этот цикл магнитного поля земли – сказать невозможно. Но, вероятно, речь идет о сотнях, а то и тысячах лет. Учитывая, что от пиков солнечной активности нам тоже никуда не деться, я бы посоветовал жителям Одесской области (да и всей Европы) привыкать к полярному сиянию», – полагает ученый.

При этом он подчеркивает: полярное сияние не оказывает значительного влияния на людей, животных или технику. Намного большую угрозу для здоровья и функционирования электросетей несет именно электромагнитная составляющая, которая наблюдается одновременно с солнечным штормом, за два-три дня до появления полярного сияния.

Ранее возле Одессы наблюдали редкое природное явление.

Источник: УСИ