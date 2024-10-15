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Магнитные бури: будет ли 15 октября опасной датой

Магнитные бури: будет ли 15 октября опасной датой

По прогнозу специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня на Земле ожидается умеренная солнечная активность, без существенных магнитных бурь.

Во вторник, 15 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.

Магнитные бури возникают в результате вспышек на Солнце, когда выделяется большое количество солнечной энергии в виде заряженных частиц. К-индекс определяет уровень магнитной активности на Земле от 0 до 9. Бури, превышающие К-индекс 5, могут вызвать сбои в работе сотовой связи, спутников и других коммуникационных систем.

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Напомним, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, вызывая головную боль, усталость и стресс. Рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни, включая полноценный сон и правильное питание, чтобы облегчить симптомы.

Следует избегать стрессовых ситуаций и проводить больше времени на свежем воздухе, выбирая спокойные места. В случае необходимости людям с хроническими заболеваниями следует держать под рукой необходимое лекарство.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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