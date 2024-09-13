Возле Одессы наблюдали редкое природное явление

Несмотря на впечатляющий вид, экологи уверяют, что водяной смерч не несет никакой опасности для города и его жителей. Эксперты объясняют, что такие атмосферные образования обычно не превращаются в разрушительные торнадо и остаются над водной поверхностью. Это явление является результатом специфических погодных условий, когда теплый воздух поднимается над прохладной водой, создавая вертикальный вихрь.

Метеорологи отмечают, что подобные явления могут стать более частыми из-за глобальных изменений климата и повышения температуры воды в Черном море.