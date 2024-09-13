Новости Одессы и Одесской области

Возле Одессы наблюдали редкое природное явление

Возле Одессы наблюдали редкое природное явление

Водяной смерч, который является довольно редким явлением для одесского побережья, был замечен с нескольких городских пляжей в пятницу, 13 сентября. Наблюдатели смогли увидеть характерную воронку на расстоянии примерно полтора километра от берега. Об этом сообщают местные СМИ.

Несмотря на впечатляющий вид, экологи уверяют, что водяной смерч не несет никакой опасности для города и его жителей. Эксперты объясняют, что такие атмосферные образования обычно не превращаются в разрушительные торнадо и остаются над водной поверхностью. Это явление является результатом специфических погодных условий, когда теплый воздух поднимается над прохладной водой, создавая вертикальный вихрь.

водяний смерч

Метеорологи отмечают, что подобные явления могут стать более частыми из-за глобальных изменений климата и повышения температуры воды в Черном море.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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