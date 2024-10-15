Північне сяйво над Одесою може стати звичайним явищем, – еколог

За словами еколога, північне сяйво – дещо застаріла назва того, що ми вже не вперше спостерігаємо в небі над Одесою та областю. А ось полярне сяйво характерне як для Північного, так і для Південного полюсів Землі.

«Вчені, які займаються питанням сонячної активності, пояснюють полярне сяйво максимальним піком сонячної активності, який, на їхню думку, трапляється кожні 11 років. І зараз ми спостерігаємо саме такий пік», – зазначає Балінський.

Вчений пояснює: першим фактором появи полярного сяйва є пік активності Сонця. А другий фактор – це висота геомагнітного поля, яке знаходиться дуже низько над Північним та Південним полюсами:

«Там заряджені частинки сонячного вітру прориваються до атмосфери, взаємодіючи з атомами азоту, кисню та інших газів та збуджуючи їх електрони. Ось ці збуджені електрони випромінюють фотони світла. Зазвичай зеленого або зеленувато-жовтого кольору. Якщо ж бачимо світіння червоних і малинових відтінків, значить вищеописаний процес відбувається у високих шарах атмосфери. Тому що сонячний вітер «упирається» у високе геомагнітне поле. Тому в Одесі та області ми бачимо рожеве, а не зелене свічення у небі».

За словами Балинського, полярне сяйво на Одещині спостерігається все частіше і частіше, оскільки геомагнітне поле Землі теж має свої цикли – воно може слабшати, а може й посилюватись.

«Дослідження показують, що за останні 200 років геомагнітне поле землі ослабло на 10%. А це – мегатони енергії. Як довго триватиме цей цикл магнітного поля землі – сказати неможливо. Але, ймовірно, йдеться про сотні, а то й тисячі років. Враховуючи, що від піків сонячної активності нам теж нікуди не подітися, я порадив би мешканцям Одеської області (та й усієї Європи) звикати до полярного сяйва», – вважає вчений.

При цьому він наголошує: полярне сяйво не робить значного впливу на людей, тварин чи техніку. Набагато більшу загрозу для здоров’я та функціонування електромереж несе саме електромагнітна складова, яка спостерігається одночасно із сонячним штормом, за два-три дні до появи полярного сяйва.

Раніше біля Одеси спостерігали рідкісне природне явище.

Джерело: УСІ