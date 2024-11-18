День сержанта ВСУ и другие праздники и события 18 ноября

Сегодня, 18 ноября 2024 года, в Украине отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины. Также существует ряд праздников и событий, как развлекательных, так и тех, которые привлекают внимание к важным общественным и медицинским проблемам.
День сержанта Вооруженных Сил Украины
18 ноября украинские военные отмечают профессиональный праздник сержантского состава. Учрежденный в 2019 году, он подчеркивает ключевую роль сержантов и старшин в построении мощной украинской армии. Именно сержанты являются тем хребтом, на котором держится боеспособность подразделений. Они не только руководят малыми военными группами, но и выступают опытными наставниками для молодого пополнения, формируют здоровый микроклимат в коллективе и поддерживают высокий уровень дисциплины.
Всемирная неделя информирования о наркотиках
В конце осени мировое сообщество концентрирует внимание на проблеме наркозависимости. Эта неделя насыщена просветительскими мероприятиями: от образовательных лекций до масштабных информационных кампаний. Особый акцент делается на работе с молодежью, их информировании о вредном влиянии наркотиков и способах предотвращения зависимости.
Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации
С 2015 года Совет Европы привлекает внимание к защите малолетних граждан от различных форм насилия. Особое внимание уделяется опасностям, подстерегающим детей в интернете. Цель дня – стимулировать правительства и общественность к созданию эффективных механизмов защиты детства.
Международный день устриц
18 ноября гурманы всего мира отмечают день изысканного морского деликатеса. История потребления устриц уходит в античность: их ценили в Греции и Риме как символ роскоши. Сегодня эти моллюски перестали быть исключительно аристократической пищей и полюбились многим любителям морепродуктов.
День Микки Мауса
В этот день в 1928 году мир увидел первый мультфильм со знаменитым мышонком – «Пароходик Вилли». Созданный гением Уолта Диснея и талантом Абба Айверкса, Микки стал первопроходцем звуковой анимации. Из черно-белого персонажа он превратился в всемирно известный символ оптимизма и радости, став лицом империи Disney и неизменным любимцем зрителей всех поколений.
Исторические события 18 ноября
- 1626 — в Риме состоялось торжественное освящение собора святого Петра Папой Римским Урбаном VIII.
- 1775 — Российская империя переходит на губернский строй по приказу Екатерины II.
- 1883 — Соединенные Штаты вводят унифицированную систему времени, заменив разрозненное местное время.
- 1918 — рождение независимой Латвии под руководством первого премьер-министра Карлиса Улманиса.
- 1928 — мировая премьера «Пароходика Вилли» от Disney – первое появление легендарного Микки Мауса.
- 1932 — ЦК КП(б)У издает постановление о усилении хлебозаготовок, что позволяло конфискацию полуторагодового запаса мяса у крестьян.
- 1935 — две значимые события: начало Варшавского процесса над членами ОУН и открытие Монумента Свободы в Риге.
- 1978 — трагедия в Гайане: массовое самоубийство 909 членов секты «Храм Народов».
- 1989 — начало Бархатной революции в Чехословакии.
- 1990 — торжественная интронизация патриарха УАПЦ Мстислава Скрипника в Софийском соборе Киева.
- 1991 — начало кровавых событий в Вуковаре.
- 2005 — США отменяют поправку Джексона-Вэника в отношении Украины.
- 2007 — страшная трагедия на шахте Засядько: 101 погибший шахтер в результате взрыва метана.
Родились 18 ноября
- 1647 — Пьер Бейль, выдающийся французский мыслитель и литератор.
- 1786 — Карл фон Вебер, немецкий композитор-виртуоз.
- 1787 — Луи Дагер, французский изобретатель фотографии.
- 1828 — Джон Даун, английский первооткрыватель синдрома, названного его именем.
- 1897 — Патрик Блэкетт, британский нобелевский лауреат по физике.
- 1913 — Георгий Майборода, создатель украинских опер-шедевров.
- 1927 — Эльдар Рязанов, культовый режиссер советского кино.
- 1939 — Аманда Лир, знаменитая французская певица.
- 1944 — Вольфганг Йооп, основатель мировой модной империи JOOP.
- 1962 — Кирк Хэмметт, гитарный виртуоз Metallica.