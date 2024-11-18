День сержанта ВСУ и другие праздники и события 18 ноября

День сержанта Вооруженных Сил Украины

18 ноября украинские военные отмечают профессиональный праздник сержантского состава. Учрежденный в 2019 году, он подчеркивает ключевую роль сержантов и старшин в построении мощной украинской армии. Именно сержанты являются тем хребтом, на котором держится боеспособность подразделений. Они не только руководят малыми военными группами, но и выступают опытными наставниками для молодого пополнения, формируют здоровый микроклимат в коллективе и поддерживают высокий уровень дисциплины.

Всемирная неделя информирования о наркотиках

В конце осени мировое сообщество концентрирует внимание на проблеме наркозависимости. Эта неделя насыщена просветительскими мероприятиями: от образовательных лекций до масштабных информационных кампаний. Особый акцент делается на работе с молодежью, их информировании о вредном влиянии наркотиков и способах предотвращения зависимости.

Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации

С 2015 года Совет Европы привлекает внимание к защите малолетних граждан от различных форм насилия. Особое внимание уделяется опасностям, подстерегающим детей в интернете. Цель дня – стимулировать правительства и общественность к созданию эффективных механизмов защиты детства.

Международный день устриц

18 ноября гурманы всего мира отмечают день изысканного морского деликатеса. История потребления устриц уходит в античность: их ценили в Греции и Риме как символ роскоши. Сегодня эти моллюски перестали быть исключительно аристократической пищей и полюбились многим любителям морепродуктов.

День Микки Мауса

В этот день в 1928 году мир увидел первый мультфильм со знаменитым мышонком – «Пароходик Вилли». Созданный гением Уолта Диснея и талантом Абба Айверкса, Микки стал первопроходцем звуковой анимации. Из черно-белого персонажа он превратился в всемирно известный символ оптимизма и радости, став лицом империи Disney и неизменным любимцем зрителей всех поколений.

Исторические события 18 ноября

1626 — в Риме состоялось торжественное освящение собора святого Петра Папой Римским Урбаном VIII.

1775 — Российская империя переходит на губернский строй по приказу Екатерины II.

1883 — Соединенные Штаты вводят унифицированную систему времени, заменив разрозненное местное время.

1918 — рождение независимой Латвии под руководством первого премьер-министра Карлиса Улманиса.

1928 — мировая премьера «Пароходика Вилли» от Disney – первое появление легендарного Микки Мауса.

1932 — ЦК КП(б)У издает постановление о усилении хлебозаготовок, что позволяло конфискацию полуторагодового запаса мяса у крестьян.

1935 — две значимые события: начало Варшавского процесса над членами ОУН и открытие Монумента Свободы в Риге.

1978 — трагедия в Гайане: массовое самоубийство 909 членов секты «Храм Народов».

1989 — начало Бархатной революции в Чехословакии.

1990 — торжественная интронизация патриарха УАПЦ Мстислава Скрипника в Софийском соборе Киева.

1991 — начало кровавых событий в Вуковаре.

2005 — США отменяют поправку Джексона-Вэника в отношении Украины.

2007 — страшная трагедия на шахте Засядько: 101 погибший шахтер в результате взрыва метана.

Родились 18 ноября