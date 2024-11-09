Новости Одессы и Одесской области

Денталмобиль на передовой: как военным лечат зубы под обстрелами

Денталмобиль на передовой: как военным лечат зубы под обстрелами

Мобильная стоматологическая клиника уже два года ездит по самым горячим точкам на юге Украины — от Херсона до Запорожья, от Сум до Николаева.

Это не просто помощь военным, это поддержка, которая позволяет им продолжать борьбу, несмотря на зубную боль или хронические проблемы. Ведь дискомфорт или травмы челюсти могут стать роковыми в условиях боя.

Собирали всем миром

Проект «Денталмобиль» – это мобильная стоматологическая клиника на колесах, созданная усилиями благотворительного фонда «Форпост Украины» при поддержке партнеров из Литвы. Этот автомобиль, переоборудованный под полноценный медицинский кабинет, имеет все, что нужно для сложных стоматологических манипуляций: от автоклавов для стерилизации до передвижного рентгена и даже кондиционера. Команда врачей готова в любой момент отправиться на помощь военным — туда, где доступ к медицинским услугам почти отсутствует.

Андрій Колісніченко

Андрій Колісніченко

– Этот рентген спасает ситуацию, – объясняет стоматолог Андрей Колесниченко. – Даже где-нибудь в посадке, без связи и постоянного питания, мы можем обнаружить проблему и решить ее на месте. Это позволяет бойцам сосредоточиться на своих задачах, не отвлекаясь на боль.

Читайте также: Путь к восстановлению: как «Неопалимі» помогают украинцам преодолеть последствия войны (видео)

Каждый день врачи спасают от боли около 10 бойцов

Врачи денталмобиля ежедневно предоставляют лечение от восьми до семнадцати людям, спасая их от острой боли и последствий ранений. Команда из девятнадцати врачей работает как слаженный механизм, а два водителя-механика обеспечивают безопасное передвижение даже под обстрелами.

Лікарі-волонтері

Лікарі

Однако опаснее всего на Херсонском направлении. Врачи не раз попадали под обстрелы тяжелой артиллерии — и каждый раз, спасая жизнь, рисковали собственной.

– Когда мы были в пяти километрах от оккупантов, шесть снарядов прилетели буквально рядом с нами, – вспоминает Андрей. – В другой раз взорвалась рядом с нами тяжелая 120-миллиметровая мина. Тогда наш водитель получил контузию. Это не просто работа, это борьба за спасение наших военных.

Как военным получить помощь?

Чтобы военные могли получить необходимое лечение, командиры подразделений могут подать заявку на приезд мобильной клиники.

В заявке указывается:

  • количество военных, которым нужна стоматологическая помощь,
  • контактные данные подразделения,
  • время прибытия.

Такой услугой уже воспользовались 3650 военных, которым команда «Денталмобиля» оказала профильную помощь.

Лікарі-волонтері

Волонтері-лікарі

Ваш донат может спасти жизнь

Мобильная клиника работает благодаря благотворительным взносам, но нуждается в постоянной поддержке. Расходные материалы, топливо, дополнительные каски для защиты медиков — все это необходимо для стабильной работы. В настоящее время проекту нужны дополнительные четыре каски и ресурсы на горючее, чтобы продолжать выполнять миссию.

Всю дополнительную информацию и реквизиты можно найти на сайте фонда.

Фото — Форпост Украины

Читайте также: Боевой медик рассказал об ужасном питании, смертельных китайских турникетах и реальных выплатах военным (видео)

Діана Федотова
Диана Федотова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Путь к восстановлению: как «Неопалимі» помогают украинцам преодолеть последствия войны (видео)
    Путь к восстановлению: как «Неопалимі» помогают украинцам преодолеть последствия войны (видео)

    В условиях войны многие украинцы сталкиваются с ранениями, которые оставляют тяжелые последствия — шрамы, рубцы, травматические деформации. Для многих это не только физическая боль, но и психологическое бремя. Чтобы оказать поддержку этим людям, в Украине с 2014 года работает проект «Неопалимі». О программе бесплатного лечения рубцов, постопиковых и посттравматических травм рассказывает ведущий врач проекта, доктор Александр Туркевич.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Артиллеристу нужен планшет: ренийцы помогли земляку собрать на амуницию
    Артиллеристу нужен планшет: ренийцы помогли земляку собрать на амуницию

    В Ренийской громаде постоянно проводятся благотворительные ярмарки, идет сбор средств, вещей, изготовление маскировочных сеток для оказания помощи защитникам Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как бесплатно лечить рак, инсульт и инфаркт в частных больницах
    Как бесплатно лечить рак, инсульт и инфаркт в частных больницах

    Мы уже рассказывали о программе государственных медицинских гарантий, которая позволяет пациентам получать бесплатную помощь по разным направлениям. Но раньше речь шла о муниципальных или областных больницах, которые работают по договору с НСЗУ. К сожалению, мало кто знает, что по пакетам предоставления бесплатной помощи работают и частные клиники.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Боюсь, что меня убьют»: как не сойти с ума в современном мире
    «Боюсь, что меня убьют»: как не сойти с ума в современном мире

    По данным ВОЗ, каждый восьмой человек в мире имеет психические отклонения. Особенно ситуация обостряется во время войн, ведь приходится жить под постоянным бременем страха за свою жизнь и жизнь близких, страха перед неопределенностью будущего, когда можно остаться без крыши над головой и очень далеко от родины. Ко Дню здравого смысла, «Одесская жизнь» пообщалась с психологом и узнала практические советы о том, как сохранить свое ментальное здоровье.

    ПОДРОБНЕЕ
  • НСЗУ планирует ликвидировать некоторые роддома: какие именно и что думают об этом одесские врачи
    НСЗУ планирует ликвидировать некоторые роддома: какие именно и что думают об этом одесские врачи

    Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) объявила о возможных мерах, направленных на закрытие роддомов, где наблюдается чрезмерно высокий процент кесаревых сечений. Это решение вызвало резонанс среди медицинского сообщества и общественности. По данным НСЗУ, одной из основных причин таких изменений является необходимость повышения качества медицинских услуг и снижение количества неоправданных оперативных вмешательств, которые могут угрожать здоровью матери и ребенка. Как это может повлиять на украинских врачей и рожениц?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua