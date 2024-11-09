Денталмобиль на передовой: как военным лечат зубы под обстрелами

Это не просто помощь военным, это поддержка, которая позволяет им продолжать борьбу, несмотря на зубную боль или хронические проблемы. Ведь дискомфорт или травмы челюсти могут стать роковыми в условиях боя.

Собирали всем миром

Проект «Денталмобиль» – это мобильная стоматологическая клиника на колесах, созданная усилиями благотворительного фонда «Форпост Украины» при поддержке партнеров из Литвы. Этот автомобиль, переоборудованный под полноценный медицинский кабинет, имеет все, что нужно для сложных стоматологических манипуляций: от автоклавов для стерилизации до передвижного рентгена и даже кондиционера. Команда врачей готова в любой момент отправиться на помощь военным — туда, где доступ к медицинским услугам почти отсутствует.

– Этот рентген спасает ситуацию, – объясняет стоматолог Андрей Колесниченко. – Даже где-нибудь в посадке, без связи и постоянного питания, мы можем обнаружить проблему и решить ее на месте. Это позволяет бойцам сосредоточиться на своих задачах, не отвлекаясь на боль.

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Каждый день врачи спасают от боли около 10 бойцов

Врачи денталмобиля ежедневно предоставляют лечение от восьми до семнадцати людям, спасая их от острой боли и последствий ранений. Команда из девятнадцати врачей работает как слаженный механизм, а два водителя-механика обеспечивают безопасное передвижение даже под обстрелами.

Однако опаснее всего на Херсонском направлении. Врачи не раз попадали под обстрелы тяжелой артиллерии — и каждый раз, спасая жизнь, рисковали собственной.

– Когда мы были в пяти километрах от оккупантов, шесть снарядов прилетели буквально рядом с нами, – вспоминает Андрей. – В другой раз взорвалась рядом с нами тяжелая 120-миллиметровая мина. Тогда наш водитель получил контузию. Это не просто работа, это борьба за спасение наших военных.

Как военным получить помощь?

Чтобы военные могли получить необходимое лечение, командиры подразделений могут подать заявку на приезд мобильной клиники.

В заявке указывается:

количество военных, которым нужна стоматологическая помощь,

контактные данные подразделения,

время прибытия.

Такой услугой уже воспользовались 3650 военных, которым команда «Денталмобиля» оказала профильную помощь.

Ваш донат может спасти жизнь

Мобильная клиника работает благодаря благотворительным взносам, но нуждается в постоянной поддержке. Расходные материалы, топливо, дополнительные каски для защиты медиков — все это необходимо для стабильной работы. В настоящее время проекту нужны дополнительные четыре каски и ресурсы на горючее, чтобы продолжать выполнять миссию.

Всю дополнительную информацию и реквизиты можно найти на сайте фонда.

Фото — Форпост Украины

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