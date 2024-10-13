Сегодня День Художника, Скептика и День Неудачников: о чем эти праздники

День работников госсанэпидслужбы Украины

13 октября чествуют работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. Эти специалисты без устали работают над сохранением здоровья населения и предотвращением эпидемий. Служба играет ключевую роль в контроле инфекционных заболеваний, наблюдении за окружающей средой, качеством воды и пищевых продуктов.

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День профессиональных союзов Украины

В этот день отмечается вклад профсоюзов в развитие экономики и общества. Профсоюзы защищают права работников, способствуют их профессиональному росту и мобильности. Праздник подчеркивает важность профсоюзного движения и чествует память тех, кто боролся за права трудящихся.

День художника Украины

Праздник посвящен художникам, которые обогатили культурное наследие Украины. Его цель — повысить интерес к искусству, поддержать творческих личностей и привлечь молодежь к художественным процессам.

Международный день костюма

В этот день люди одевают всевозможные костюмы и принимают участие в праздничных мероприятиях. Праздник напоминает значение одежды в культуре и истории, а также дает возможность проявить креативность через выбор костюма.

Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий

Основанный ООН в 1989 году, этот день направлен на повышение осведомленности о природных катастрофах и поощрении граждан к участию в мероприятиях по их предупреждению.

Всемирный день борьбы с тромбозом

Цель в этот день — информировать об опасности тромбоза, факторах риска и способах его профилактики. Тромбоз может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт или инфаркт.

Международный день простого языка

Этот день пропагандирует использование понятного языка во всех областях жизни. Простая речь облегчает восприятие важной информации, особенно для людей с трудом в чтении или понимании сложных текстов.

Международный день неудачника

Начавшийся в США в 2010 году, этот день учит воспринимать неудачи как возможность для роста. Он напоминает, что ошибки – это естественная часть жизни и источник ценных уроков.

Международный день скептиков

Праздник поощряет критическое мышление и скептицизм. Оно поддерживает применение научных методов, критический анализ и противодействие псевдонаучным теориям.

Международный день геологического тайника

День посвящен проекту «EarthCaches» от Geocaching. EarthCaches – это особые геокеши, которые позволяют изучать геологические особенности местности с помощью GPS-навигации.

День распространения информации о метастатическом раке молочной железы

Этот день посвящен повышению осведомленности метастатический рак молочной железы. Он включает распространение информации о симптомах, диагностике, лечении и поддержке пациентов и их семей.

Достопримечательности 13 октября

Знаковые исторические события в Украине и мире 13 октября:

1307 — Массовый арест французских тамплиеров по указанию Филиппа IV Красивого

1582 — Внедрение григорианского календаря в католических странах

1675 — Христиан Гюйгенс получает патент на портативные часы

1792 — Старт строительства резиденции президента США в Вашингтоне

1860 — Первая фотография с воздушного шара в США

1871 — Открытие образовательного учреждения Коллегии Павла Галагана в Киеве

1875 — Учреждение университета в Черновцах

1884 — Признание Гринвича точкой отсчета нулевого меридиана

1894 — Создание Украинского народного союза в Пенсильвании

1927 — Учреждение Международной ассоциации социального обеспечения

1943 — Оглашение войны Италией нацистской Германии

1987 — Первое военное применение дельфинов американским флотом

1992 — Назначение Леонида Кучмы на должность премьер-министра Украины

1996 — Формирование Южноукраинского экономического союза в Крифму

1998 — Ультиматум НАТО Югославии по выводу войск из Косово

Родились 13 октября

13 октября родились такие выдающиеся люди: