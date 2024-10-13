Сегодня День Художника, Скептика и День Неудачников: о чем эти праздники

Сегодня, 13 октября 2024, в Украине празднуют День Художника, День профсоюзов и День санэпидслужбы. А еще такие интересные праздники, как день скептиков и неудачников. Также «Одесская жизнь» рассказывает о других событиях и праздниках, связанных с этой датой.
День работников госсанэпидслужбы Украины
13 октября чествуют работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. Эти специалисты без устали работают над сохранением здоровья населения и предотвращением эпидемий. Служба играет ключевую роль в контроле инфекционных заболеваний, наблюдении за окружающей средой, качеством воды и пищевых продуктов.
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День профессиональных союзов Украины
В этот день отмечается вклад профсоюзов в развитие экономики и общества. Профсоюзы защищают права работников, способствуют их профессиональному росту и мобильности. Праздник подчеркивает важность профсоюзного движения и чествует память тех, кто боролся за права трудящихся.
День художника Украины
Праздник посвящен художникам, которые обогатили культурное наследие Украины. Его цель — повысить интерес к искусству, поддержать творческих личностей и привлечь молодежь к художественным процессам.
Международный день костюма
В этот день люди одевают всевозможные костюмы и принимают участие в праздничных мероприятиях. Праздник напоминает значение одежды в культуре и истории, а также дает возможность проявить креативность через выбор костюма.
Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий
Основанный ООН в 1989 году, этот день направлен на повышение осведомленности о природных катастрофах и поощрении граждан к участию в мероприятиях по их предупреждению.
Всемирный день борьбы с тромбозом
Цель в этот день — информировать об опасности тромбоза, факторах риска и способах его профилактики. Тромбоз может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт или инфаркт.
Международный день простого языка
Этот день пропагандирует использование понятного языка во всех областях жизни. Простая речь облегчает восприятие важной информации, особенно для людей с трудом в чтении или понимании сложных текстов.
Международный день неудачника
Начавшийся в США в 2010 году, этот день учит воспринимать неудачи как возможность для роста. Он напоминает, что ошибки – это естественная часть жизни и источник ценных уроков.
Международный день скептиков
Праздник поощряет критическое мышление и скептицизм. Оно поддерживает применение научных методов, критический анализ и противодействие псевдонаучным теориям.
Международный день геологического тайника
День посвящен проекту «EarthCaches» от Geocaching. EarthCaches – это особые геокеши, которые позволяют изучать геологические особенности местности с помощью GPS-навигации.
День распространения информации о метастатическом раке молочной железы
Этот день посвящен повышению осведомленности метастатический рак молочной железы. Он включает распространение информации о симптомах, диагностике, лечении и поддержке пациентов и их семей.
Достопримечательности 13 октября
Знаковые исторические события в Украине и мире 13 октября:
- 1307 — Массовый арест французских тамплиеров по указанию Филиппа IV Красивого
- 1582 — Внедрение григорианского календаря в католических странах
- 1675 — Христиан Гюйгенс получает патент на портативные часы
- 1792 — Старт строительства резиденции президента США в Вашингтоне
- 1860 — Первая фотография с воздушного шара в США
- 1871 — Открытие образовательного учреждения Коллегии Павла Галагана в Киеве
- 1875 — Учреждение университета в Черновцах
- 1884 — Признание Гринвича точкой отсчета нулевого меридиана
- 1894 — Создание Украинского народного союза в Пенсильвании
- 1927 — Учреждение Международной ассоциации социального обеспечения
- 1943 — Оглашение войны Италией нацистской Германии
- 1987 — Первое военное применение дельфинов американским флотом
- 1992 — Назначение Леонида Кучмы на должность премьер-министра Украины
- 1996 — Формирование Южноукраинского экономического союза в Крифму
- 1998 — Ультиматум НАТО Югославии по выводу войск из Косово
Родились 13 октября
13 октября родились такие выдающиеся люди:
- 1474 – Мариотто Альбертинелли, выдающийся итальянский художник
- 1822 — Лев Ценковский, украинский ученый в области ботаники и микробиологии
- 1872 – Сергей Солнцев, известный экономист Украины и России
- 1887 — Йозеф Тисо, словацкий политический деятель и теолог
- 1921 — Ив Монтан, знаменитый французский артист
- 1923 – Михаил Сикорский, выдающийся украинский историк, Герой Украины
- 1925 — Маргарет Тэтчер, бывшая глава правительства Великобритании
- 1971 – Михаил Старостяк, украинский футболист