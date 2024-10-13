Сьогодні День Художника, Скептика та день Невдах: про що ці свята 

День працівників держсанепідслужби України

13 жовтня вшановують працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України. Ці фахівці невтомно працюють над збереженням здоров’я населення та запобіганням епідеміям. Служба відіграє ключову роль у контролі інфекційних захворювань, нагляді за довкіллям, якістю води та харчових продуктів.

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День професійних спілок України

Цього дня відзначають внесок профспілок у розвиток економіки та суспільства. Профспілки захищають права працівників, сприяють їхньому професійному зростанню та мобільності. Свято підкреслює важливість профспілкового руху та вшановує пам’ять тих, хто боровся за права трудящих.

День художника України

Свято присвячене митцям, які збагатили культурну спадщину України. Його мета – підвищити інтерес до мистецтва, підтримати творчих особистостей та залучити молодь до мистецьких процесів.

Міжнародний день костюма

У цей день люди одягають різноманітні костюми та беруть участь у святкових заходах. Свято нагадує про значення одягу в культурі та історії, а також дає можливість проявити креативність через вибір костюма.

Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

Заснований ООН у 1989 році, цей день спрямований на підвищення обізнаності про природні катастрофи та заохочення громадян до участі у заходах з їх попередження.

Всесвітній день боротьби з тромбозом

Мета цього дня – інформувати про небезпеку тромбозу, фактори ризику та способи профілактики. Тромбоз може призвести до серйозних ускладнень, таких як інсульт або інфаркт.

Міжнародний день простої мови

Цей день пропагує використання зрозумілої мови в усіх сферах життя. Проста мова полегшує сприйняття важливої інформації, особливо для людей з труднощами у читанні або розумінні складних текстів.

Міжнародний день невдах

Започаткований у США у 2010 році, цей день вчить сприймати невдачі як можливість для росту. Він нагадує, що помилки – це природна частина життя і джерело цінних уроків.

Міжнародний день скептиків

Свято заохочує критичне мислення та скептицизм. Воно підтримує застосування наукових методів, критичний аналіз інформації та протидію псевдонауковим теоріям.

Міжнародний день геологічної схованки

День присвячений проєкту “EarthCaches” від Geocaching. EarthCaches – це особливі геокеші, які дозволяють вивчати геологічні особливості місцевості за допомогою GPS-навігації.

День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про метастатичний рак молочної залози. Він включає розповсюдження інформації про симптоми, діагностику, лікування та підтримку пацієнтів та їхніх родин.

Визначні дати 13 жовтня

Знакові історичні події в Україні та світі 13 жовтня:

1307 – Масовий арешт французьких тамплієрів за вказівкою Філіпа IV Красивого

1582 – Впровадження григоріанського календаря в католицьких країнах

1675 – Християн Гюйгенс отримує патент на портативний годинник

1792 – Старт будівництва резиденції президента США у Вашингтоні

1860 – Перше фотографування з повітряної кулі в США

1871 – Відкриття освітнього закладу Колегії Павла Ґалаґана в Києві

1875 – Заснування університету в Чернівцях

1884 – Визнання Гринвіча точкою відліку нульового меридіана

1894 – Створення Українського народного союзу в Пенсільванії

1927 – Заснування Міжнародної асоціації соціального забезпечення

1943 – Оголошення війни Італією нацистській Німеччині

1987 – Перше військове застосування дельфінів американським флотом

1992 – Призначення Леоніда Кучми на посаду прем’єр-міністра України

1996 – Формування Південноукраїнського економічного союзу в Криму

1998 – Ультиматум НАТО Югославії щодо виведення військ з Косово

Народилися 13 жовтня

13 жовтня народилися такі визначні люди: